شاهد: الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

وقال الشيخ نواف الأحمد خلال كلمته أمام مجلس الأمة الكويتي "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وتعهد الشيخ نواف الأحمد، بالعمل على أمن واستقرار وازدهار دولة الكويت، وتابع "نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم موجهًا حديثه لأمير البلاد الجديد "نثق في قدرتكم على صون الأمانة وحمل المسؤولية".

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن أمس، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد (83 عامًا) أميرا لدولة الكويت، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، عملا بأحكام الدستور.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي على أمير البلاد لمدة 40 يوما، مع إغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.

كما يصل جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد إلى الكويت من الولايات المتحدة، بينما ستقتصر مراسم التشييع على الأقارب بسبب الوضع الصحي في البلاد، حسبما أعلن الديوان الأميري.

وكان الأمير الراحل قد قرر في 18 يوليو/تموز الماضي أن يتولى ولي العهد الشيخ نواف بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت، بعد دخول الأمير المستشفى لإجراء فحوص طبية.

الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين أمام البرلمان أميرا للكويت (كونا)

وتنص المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت على أنه إذا "خلا منصب أمير البلاد نودي بولي العهد أميرا، فإذا خلا منصب الإمارة قبل تعيين ولي للعهد مارس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة إلى حين اختيار الأمير".

وبمقتضى المادة المذكورة، يتولى ولي العهد الكويتي الشيخ نواف منصب الإمارة.

وفي 7 فبراير/شباط 2006، أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمرا أميريا بتزكيته وليا للعهد، ليبايَع في 20 من الشهر نفسه بالإجماع من قبل مجلس الأمة

ويعد الشيخ نواف من أبرز الوجوه السياسية التي عاصرت مسيرة بناء دولة الكويت منذ أن نالت استقلالها في 1962، وأحد المساهمين في بناء الكويت الحديثة وإرساء دعائمها وتحقيق نهضتها.