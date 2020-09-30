رئيسة بلدية باريس تقاطع قمة لمجموعة العشرين تنظمها الرياض

وقال مصدر قريب من هيدالغو إنها "أخطرت المنظمين بعدم مشاركتها" في هذه القمة الافتراضية، التي بدأت الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام، حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومنحت بلدية باريس الناشطة المدافعة عن حقوق النساء المواطنة الفخرية عام 2019.

وأضاف المصدر أن تزامن انعقاد القمة مع "الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي بشكل مروع في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018" شكل حافزا آخر للمقاطعة، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن القرار "لا يعيد النظر في انتماء باريس إلى (يو-20)".

وفي السياق، أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو انسحابه من القمة الافتراضية ذاتها، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

وشدد بلازيو على ضرورة مجابهة الظلم والتغيرات المناخية وحماية حقوق الإنسان. وقال في بيان "لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا عندما تدافع عما هو حق".

وأضاف "لا يمكننا قيادة العالم من دون رفع صوتنا في انتقاد الظلم، أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام إلي في الانسحاب من قمة "يو 20″ هذا العام".

رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو (رويترز)

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة، الأسبوع الماضي، رؤساء بلديات 9 مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من 10 منظمات، بينها "منا لحقوق الانسان" ومقرها جنيف و"القسط" ومقرها لندن، إن "حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة مجموعة العشرين ومؤتمر أوربان 20".

ودعت الرسالة رؤساء البلديات إلى مقاطعة الحدث في حال لم تفرج السعودية عن ناشطين مسجونين بينهم نساء، وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.

وحملت جهات غربية عدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 35 عاما، المسؤولية عن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مستبعدين تماما أن تكون تصفية خاشقجي جرت دون علم ابن سلمان.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، الإثنين 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حكمها بسجن ثمانية أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، وتراوحت الأحكام ما بين 7 – 20 عاما،وتراجعت المحكمة السعودية عن حكم الإعدام بحق 5 من المتهمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن الأحكام الصادرة جاءت بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أنه بصدور الأحكام النهائية "تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفق نظام الإجراءات الجزائية".

وأعلن أبناء خاشقجي في مايو/ أيار الماضي، العفو عن قتلة والدهم، ما سمح للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.

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