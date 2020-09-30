تشاووش أوغلو: ماكرون يعادي تركيا في كل المحافل الدولية

وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية، أن النهج الفرنسي المعادي لتركيا جاء بعد تحقيق أنقرة انتصارات على "وحدات حماية الشعب الكردي" في سوريا، والتي تتهمها تركيا بأنها تنظيم "إرهابي" تابع لحزب العمال الكردستاني.

وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا لم تتبع سياسة معادية لفرنسا، لكنها انتقدت مرارا سياسات باريس الخاطئة.

وتابع قائلا: "فرنسا لا تخفي سياساتها المناهضة لتركيا، ففي الاتصال الأخير الذي أجراه مع الرئيس أردوغان، استفسر ماكرون مجددا عن سبب وجودنا في سوريا وكفاحنا ضد "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي".

وذكر تشاووش أوغلو أن ماكرون " ادعى في مكالمته الهاتفية أن ما سماهم بالأكراد، يكافحون ضد تنظيم الدولة في شمال سوريا."

وأردف قائلا: "ماكرون يطلق على التنظيم الإرهابي اسم الأكراد، تركيا لا مشكلة لديها مع أكراد سوريا، لكن علينا التفريق بين الإخوة الأكراد الأبرياء وتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي".

وأضاف تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية أن فرنسا كانت تأمل في أن يتمكن اللواء المتقاعد خليفة حفتر من بسط سيطرته على كامل ليبيا خلال فترة وجيزة.

وتابع أن فرنسا أبدت انزعاجا شديدا حين أخفق حفتر في تحقيق السيطرة على كامل الأراضي الليبية.

وقال وزير الخارجية التركي: "بعد ذلك ابتدعوا قصة تحرش البحرية التركية بسفينة لهم في المتوسط، ولم يستطيعوا تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتهم، أما نحن استطعنا إثبات عدم صحة تلك الادعاءات".

وتعليقا على المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين الرئيس التركي ونظيره الفرنسي، قال تشاووش أوغلو: "كانت إيجابية ومفيدة واتفقا على مواصلة الحوار".

وأردف: "مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، تلقيت دعوة من نظيري الفرنسي لزيارة باريس لكنني لم أتمكن من تلبية الدعوة بسبب جدول أعمال الطرفين، والرئيس أردوغان وماكرون شددا على أهمية لقاء وزيرا خارجية البلدين في أقرب وقت".

وفيما يخص سياسات فرنسا حيال الصراع الأرميني الأذربيجاني، أوضح تشاووش أوغلو أن ماكرون لا يعرب عن قلقه إزاء الأراضي الأذربيجانية، وأن تضامنه مع أرمينيا يعني دعمه للاحتلال.