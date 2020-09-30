تركيا: نتضامن مع أذربيجان وندعمها

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة افتراضية بعنوان "تركيا في البيئة الأمنية العالمية والإقليمية المتغيرة"، نظمها "مركز التفاهم البريطاني التركي".

وأشار أكار إلى أن الهجمات التي نفذتها أرمينيا ضد أذربيجان أظهرت مرة أخرى بأن أريفان تشكِّل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدّد وزير الدفاع التركي على أن هذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن تركيا تدينها بشدة.

وأكّد أن الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ والمناطق المحيطة به، أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص في أذربيجان.

وتابع: "يجب إنهاء الاحتلال الأرمني لهذه المناطق من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، الأحد الماضي، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذرية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية، في وقت سابق اليوم، أن قواتها استطاعت تحييد ألفين و300 جندي أرميني، في الفترة الممتدة بين 27 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، خلال عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية.

وكشفت وزارة الدفاع الأذرية عن مجموعة جديدة من الأسلحة الثقيلة التابعة للجيش الأرميني، بينها أنظمة صاورخية ودبابات ومدافع، جرى تدميرها خلال الهجوم المضاد الرامي لاستعادة الأراضي المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأربعاء، جرى تدمير راجمة صواريخ من طراز "أوراغان"، ونظامين للدفاع الجوي من طراز "أوسا"، و4 راجمات لصواريخ "غرادBM-21 Grad "، وعربة مشاة حربية، و16 دبابة، و4 مدافع من طراز "دي 20″، وشاحنتين.

ونشرت الوزارة مشاهد جوية توثق لحظات استهداف الدبابات والمدافع والأنظمة الصاروخية التابعة للجيش الأرميني.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن القوات الأذرية سيطرت على راية ووثائق الكتيبة الهجومية رقم 193 التي كانت متجهة لمساندة فوج الجبل رقم 6 التابع للقوات الأرمينية صوب منطقة أغداره.

وفي السياق، أعرب رئيس المجلس الأوربي، شارل ميشيل، عن قلقه من تصاعد التوتر بين البلدين، داعيًّا الطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار.

وأجرى ميشيل اتصالًا هاتفيًا، الأربعاء، مع الرئيس الأذري إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأدان عبر حسابه في "تويتر" استخدام العنف بين البلدين، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين.

وأكد أن السبيل الوحيد لحل الخلاف بين البلدين هو عبر المفاوضات، مشيرًا إلى دعمه عمل منظمة الأمن والتعاون في أوربا.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، من بينها إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، فضلًا عن 5 محافظات أخرى غربي البلاد، وأجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

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