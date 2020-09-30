"بيوتنا اتقفلت".. صرخة من عمال المحاجر بمصر بعد سيطرة الجيش عليها (فيديو)

وصدر بالأمس قانون رسمي، يمنح ترخيصا لشركة تابعة للجيش في التعاقد مع ثلاث وزارات لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمدة 30 عاما.

ويقول صاحب الفيديو في شكواه "بيوتنا اتقفلت، من النهاردة الشركة الوطنية أخذت المحاجر على مستوى الجمهورية".

وتابع "جاءت تعليمات بتسليم العهدة اعتبارا من صباح الأربعاء، وإخلاء جميع المواقع من المعدات واللوادر".

ثم وجه حديثه للرئيس متسائلا "احنا يا ريس نروح فين بيوتنا هتتقفل، 5 ملايين من موظفين، وعمال محاجر، وناس صعايدة، تاركين بيوتهم من آلاف السنين ومتغربين علشان يبعتوا لأولادهم 2000 جنيه آخر الشهر".

وأردف "بيوت هتتقفل يا ريس إذا كان حضرتك ما تعرفش الكلام ده، أناشد حضرتك وأناشد جميع الأجهزة المعنية في الدولة، الحقونا بيوت هتتقفل، وأولاد هيتشردوا".

ضرر الغلابة ما يرضيش ربنا

وقال "يا ريس أكثر من 5 ملايين هيضاروا من هذه القرارات، يا ريس ضرر الغلابة ما ينفعش، وما يرضيش ربنا".

وأضاف "من حقي أعلم عيالي، ومن حقي أعيش، ومش من حقي أسرق أو أنهب، الناس دي تروح فين؟ البطالة هتزيد والجريمة هتزيد".

وتابع متحسرًا "أنا عندي أولاد في كليات عايز اربيهم، نجيب منين؟ ما هذا الوضع؟ الناس دي بتخلق بلبلة؟".

قفلو المحاجر بعد ما خدها الجيش خلاص وحالنا وقف ووقفنا العربيات

والسواقين بتتصل بتقول هنفضل واقفين لامتا علينا اللتزمات

قولتلهم كان علي عينى يا ولاد

العسكرى ابن الحرام مسبش للمدنى ابن الحلال حاجة 😢 — MR .TeToo (@Temm0100) September 28, 2020

اعتبرونا سيدة القطار

ووجه حديثه لوسائل الإعلام قائلا "أناشد الإعلام يتحمل الأمانة ويوصلوا أصواتنا للمسؤولين في الدولة علشان الناس تلحقنا قبل ما تتقفل بيوتنا".

وتابع "لا أتحدث عن العاملين في المواقع فقط، وإنما عن كل الناس اللي فاتحة بيوتها".

وأضاف "كلنا أولاد مصر، وكلنا بناكل من خير بلدنا، مش ناس تضار من القرارات، وناس تستفي، وناس يتخرب بيوتها ياريس، ما ينفعش يا ريس".

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا لـ4 وزارات بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين التابعة للجيش لاستغلال المحاجر والملاحات بالمحافظات 30 سنة

عافيه

والناس اللي كانت شغاله تاكل تراب — Elsyedabdlglil Eagle@ (@Elsyedabdlglil5) September 29, 2020

وفي إشارة إلى اهتمام وسائل الإعلام بموقف المجند وسيدة القطار، ناشد الرجل رواد وسائل التواصل الاجتماعي نشر الفيديو قائلا "اعتبرونا سيدة القطار، أو طالب كلية الطب، من يوصل صوتنا؟ مش قادرين نخرج من بيوتنا لو خرجنا هيقولوا بيتظاهروا".

"هتتقفل بيوت أكثر من 5 مليون".. عمال المحاجر يستغيثون عقب قرار منح المحاجر للجيش مدة 30 عامًا pic.twitter.com/Q85uGFyBeV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 29, 2020

واختتم الرجل حيثه بقوله "أناشد الرئيس الحقنا، نطمع في قرار يحافظ على البيوت مفتوحة، كلنا أمانة في رقبتك يا ريس، وكل مصر أمانة في رقبتك".