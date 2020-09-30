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سياسة

بخميرة الخبز.. اختبار يكشف عن الإصابة بكورونا في 15 دقيقة

يمكن تطبيق الاختبار الجديد لى شريط ومن ثم الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة
يمكن تطبيق الاختبار الجديد لى شريط ومن ثم الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة
30/9/2020

ومنحت حكومة ولاية كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية "شينغ تكنولوجيز" تمويلا قدره 1.5 مليون دولار أسترالي (1.07 مليون دولار أمريكي) للإنفاق على المشروع الذي قال باحثون اليوم الأربعاء إنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل.

وقال كبير الباحثين "يادفير غريوال" إنه يتم وضع بضع قطرات من محلول خاص على مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار على شريط، ومن ثم الحصول على النتيجة في غضون من 5 إلى 15 دقيقة، اعتمادًا على شدة الإصابة.

وأوضح أن الخميرة تحتوي على جزيئات بإمكانها حبس الفيروس، مؤكدا أن "الاختبارات الأخرى في السوق ممتازة، لكنها لا تميز بين الفيروس الحي الفيروس الميت".

وتابع "سيكون كاشفنا عبارة عن اختبار منخفض التكلفة يمكن استخدامه بجانب السرير، ولذلك قمنا باستخدام تقنية الشريط التي تستخدم غالبًا في شرائط اختبار الحمل".

ويمكن استخدام هذا الاختبار السريع الرخيص عند دخول المناطق عالية الخطورة مثل المستشفيات، ومرافق رعاية المسنين، ومراكز التسوق.

ويستمر فيروس كورونا في التفشي عالميا حيث تجاوز مصابو الفيروس، حتى فجر الأربعاء، 33 مليونا و841 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و12 ألفا، وتعافى ما يزيد على 25 مليونا و125 ألفا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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