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"بايدن لترمب: متى إن شاء الله؟".. كلمات بالعربية تشعل التفاعل حول المناظرة الرئاسية (فيديو)

ترمب "يسار" وبايدن في اول مناظرة رئاسية بينهما اتصفت بالفوضوية
ترمب "يسار" وبايدن في اول مناظرة رئاسية بينهما اتصفت بالفوضوية
30/9/2020

وخلال أول مناظرة رئاسية بينهما، أثارت مقاطعة قصيرة بايدن لترمب، تفاعل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قالوا إن بايدن قاطع حديث ترمب قائلًا "إن شاء الله؟" وهو تعبير عربي شائع يعبر عن الأمل في حدوث شيء متوقع، ولم يسبق أن استخدمه أي مرشح رئاسي في السباق للبيت الأبيض.

وكان ترمب يتحدث عن ضرائبه، واعدا بنشر إقراره الضريبي لعام 2016، بمجرد انتهاء دائرة الإيرادات الداخلية من تدقيقه، ولمّا ضغط المذيع كريس والاس -الذي كان يدير المناظرة- على ترمب ليقول متى سينشر ضرائبه، قاطعه بايدن، قائلا: "متى إن شاء الله؟"، وهو المقطع الذي شاركه كثير من المستخدمين للتأكد من صحة ما سمعوه بالعربية.

وقبل ساعات من المناظرة نشر بايدن إقراراته الضريبية لعام 2019، ودعت حملته ترمب إلى القيام بالشيء نفسه. واتخذ بايدن هذه الخطوة بعد يومين من إعلان صحيفة النيويورك تايمز أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017.

وتحولت المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن مساء الثلاثاء إلى عرض فوضوي مع تبادل الاتهامات والإهانات والهجمات الشخصية.

وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية، تنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء من بينها سجلات ترمب وبايدن، وكورونا، ونزاهة الانتخابات.

ومن المرتقب تنظيم مناظرتين أخريين في 15 و22 أكتوبر/ تشرين أول على التوالي في ميامي بفلوريدا وناشفيل في تينيسي.

وتكتسب المناظرات أهمية كبرى في الحملة الانتخابية منذ المناظرة الأولى التي جرت قبل 60 عاما في شيكاغو بين جون اف كينيدي وريتشارد نيكسون.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية + مواقع التواصل
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