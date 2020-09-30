"بايدن لترمب: متى إن شاء الله؟".. كلمات بالعربية تشعل التفاعل حول المناظرة الرئاسية (فيديو)

وخلال أول مناظرة رئاسية بينهما، أثارت مقاطعة قصيرة بايدن لترمب، تفاعل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قالوا إن بايدن قاطع حديث ترمب قائلًا "إن شاء الله؟" وهو تعبير عربي شائع يعبر عن الأمل في حدوث شيء متوقع، ولم يسبق أن استخدمه أي مرشح رئاسي في السباق للبيت الأبيض.

وكان ترمب يتحدث عن ضرائبه، واعدا بنشر إقراره الضريبي لعام 2016، بمجرد انتهاء دائرة الإيرادات الداخلية من تدقيقه، ولمّا ضغط المذيع كريس والاس -الذي كان يدير المناظرة- على ترمب ليقول متى سينشر ضرائبه، قاطعه بايدن، قائلا: "متى إن شاء الله؟"، وهو المقطع الذي شاركه كثير من المستخدمين للتأكد من صحة ما سمعوه بالعربية.

Best moment of #Debate2020 /yelling fest, is Joe Biden dropping Arabic word “Inshallah” (God willing). When Trump said “you’ll get to see” his taxes, Biden: “when? inshallah”(meaning never) pic.twitter.com/6J18Rgn4pL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 30, 2020

وقبل ساعات من المناظرة نشر بايدن إقراراته الضريبية لعام 2019، ودعت حملته ترمب إلى القيام بالشيء نفسه. واتخذ بايدن هذه الخطوة بعد يومين من إعلان صحيفة النيويورك تايمز أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017.

Biden dropped an "Inshallah" at the debate. pic.twitter.com/DLrGWR3eGb — Waleed Shahid (@_waleedshahid) September 30, 2020

وتحولت المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن مساء الثلاثاء إلى عرض فوضوي مع تبادل الاتهامات والإهانات والهجمات الشخصية.

وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية، تنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء من بينها سجلات ترمب وبايدن، وكورونا، ونزاهة الانتخابات.

⁃مدير الحوار (اعلامي) يقول لرئيس اعظم دولة "كلا. انا سألت سؤال وانت تجيب" ⁃قال ترامب "سوف اكشف عن سجلاتي للضرائب"

⁃قال له جو بايدن " متى؟ انشاءالله؟"

⁃منذ حرب الخليج الثانية لهذا اليوم دخلت جملة "ان شاءلله" في قاموس اللغة الانكليزي لتوصيف الشخص الذي لم يفي بوعوده pic.twitter.com/yCLQbtOSNX — Kadhim Al-Waeli كاظم الوائلي (@KadhimWaeli) September 30, 2020

ومن المرتقب تنظيم مناظرتين أخريين في 15 و22 أكتوبر/ تشرين أول على التوالي في ميامي بفلوريدا وناشفيل في تينيسي.

وتكتسب المناظرات أهمية كبرى في الحملة الانتخابية منذ المناظرة الأولى التي جرت قبل 60 عاما في شيكاغو بين جون اف كينيدي وريتشارد نيكسون.

اقر أ أيضًا:

إهانات متبادلة.. أول مناظرة رئاسية بين ترمب وبايدن تغرق في الفوضى (فيديو)

Okay, for those of you wondering – did Joe Biden really drop an “inshallah” with the appropriate sarcastic usage? Yes, he did. I confirmed with his campaign – that is indeed what the man said. https://t.co/MqseBsl2Ck — Asma Khalid (@asmamk) September 30, 2020

joe biden really said inshallah on this debate bruh pic.twitter.com/GW6tZhqdYA — ya.ya (@yazmen99) September 30, 2020

DID BIDEN SAY INSHALLAH ABOUT TRUMP RELEASING HIS TAXES?!!! — NOOR (@NTagouri) September 30, 2020