إهانات متبادلة.. أول مناظرة رئاسية بين ترمب وبايدن تغرق في الفوضى (فيديو)

خلال المناظرة التي جرت قبل 35 يوما من الانتخابات وتابعها عشرات الملايين من الأمريكيين، طلب المرشح الديموقراطي (77 عاما) ومن الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة أن "يخرس" قبل ان ينعته في وقت لاحق ب"المهرج".

من ناحبة أخرى هاجم ترمب المرشح الديموقراطي الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي قائلا "لا تمت للذكاء بصلة".

وعمد الرئيس الأمريكي المرشح لولاية ثانية في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر إلى وصف منافسه بأنه "دمية في يد اليسار الراديكالي" سواء بشأن قضايا الصحة او الأمن أو المناخ.

لكن نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي كانت تثير قدرته على المواجهة تساؤلات، تمكن من الصمود في هذه المناظرة التي جرت في كليفلاند.

وركز نظره أكثر من مرة على الكاميرا ليطلب من الأمريكيين ان يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لتجنب "أربع سنوات إضافية من الأكاذيب".

إحدى أسوأ المناظرات

وقال الاستاذ في جامعة ميتشيغان والمتخصص في المناظرات الرئاسية آرون كال "هذه المناظرة ستبقى إحدى أسوأ المناظرات في التاريخ".

بينما تعهد بايدن بقبول نتائج الانتخابات، اكتفى ترمب بالتأكيد مرة جديدة وبدون تقديم أدلة على أن التصويت بالبريد الذي يبدو أنه سيستخدم بكثرة بسبب وباء كورونا سيشجع على "التزوير".

وطوال المناظرة التي استغرقت 90 دقيقة حاول ترمب عبثاً استعادة زمام المبادرة، فانبرى يقاطع "جو" المرة تلو الأخرى مما دفع بمدير الندوة الصحافي في شبكة فوكس نيوز كريس والاس إلى الطلب منه مراراً وتكراراً أن يفسح المجال لبايدن للكلام.

ومع استمرار ترمب بمقاطعته مراراً وتكراراً، بلغ الأمر ببايدن حدّ مخاطبة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة بالقول "هلّا تخرس يا رجل!".

وأضاف "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص".

ملايين الأمريكيين تابعوا المناظرة

"أنت أسوأ رئيس"

وتابع "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي مبادلة حادة سأل الرئيس الأمريكي بايدن "هل أنت مع القانون والنظام؟" متهما منافسه بأنه يستند إلى داعميه من "اليسار الراديكالي".

ورد بايدن "القانون والنظام مع العدالة" متجنبا ارتكاب هفوات كان يتخوف منها بعض المراقبين في معسكره.

وقال ترمب من على منصّة المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق "أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة، جو 47 عاماً ولم تفعل شيئا".

ليس لديه أي خطة لمواجهة الوباء

وسعى بايدن، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي، إلى ربط ترمب بشكل مباشر بجائحة كوفيد -19 التي أودت بأرواح أكثر من 205 آلاف شخص في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم أجمع.

وقال المرشح الجمهوري مخاطباً الناخبين الأمريكيين "كم منكم استيقظ هذا الصباح وكان لديه كرسي فارغ على طاولة المطبخ لأنّ أحدهم مات بسبب كوفيد-19؟".

و قال ترمب "لم تكن لتقوم بالعمل الذي أنجزناه".

ورد بادين "أنا أعلم بما يجب القيام به في حين أن الرئيس ليس لديه أي خطة".

وفقاً للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، استهلت المناظرة من دون أن يتصافح الرجلان السبعينيان عند وصولهما إلى المنصّة، بل توجه كل منهما إلى مكانه.

وجرت المناظرة بحضور جمهور محدود بينهما السيدة الأمركية الأولى ميلانيا ترمب وجيل بايدن زوجة المرشح الديموقراطي.

أجواء متوترة

طوال النهار كانت الأجواء متوترة وكانت التوقعات تشير إلى مناظرة صاخبة.

المرشحان يختلفان في كل شيء تقريبا. فترمب ترشح مرة واحدة للانتخابات عام 2016 وحقق أكبر مفاجأة في التاريخ السياسي الحديث بفوزه، بينما بايدن الذي شغل منصب سناتور ونائب رئيس يأمل في نجاح محاولته الثالثة للوصول الى البيت الأبيض بعدما ترشح في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في 1998 و2008 بدون التمكن من الفوز بها.

وسرت لدى فريق ترمب معلومات بأن جو بايدن قد يستخدم سماعة أذن خلال االمناظرة وهو ما نفاه المعسكر الديموقراطي كما سبق أن ندد بطلب الرئيس أن يجري بايدن فحص منشطات.

ورغم أن أثرها على الانتخابات يبقى محدودا، فإن المناظرات غالبا ما تكتسب أهمية كبرى في الحملة الانتخابية منذ المناظرة الأولى التي جرت قبل 60 عاما في شيكاغو بين جون اف كينيدي وريتشارد نيكسون.

ومن المرتقب تنظيم مناظرتين أخريين في 15 و22 أكتوبر/ تشرين أول على التوالي في ميامي بفلوريدا وناشفيل في تينيسي.

وسيتواجه نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بنس مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس من جانب الديموقراطيين كامالا هاريس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في سولت لايك سيتي في ولاية يوتا.