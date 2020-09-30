أذربيجان تعلن مقتل وإصابة 2300 جندي من قوات أرمينيا

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي " منذ 27 أيلول/سبتمبر الجاري حتى صباح اليوم، تم قتل وإصابة نحو 2300 جندي من أفراد جيش العدو".

وجاء في البيان أنه تم تدمير نحو 130 دبابة ومركبة مدرعة وأكثر من 200 قطعة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وأضاف البيان أن " العدو"، الذي حشد المزيد من القوات في اتجاه ماداجيز لاستعادة المواقع التي فقدها، حاول شن هجوما صباح اليوم.

وأوضح البيان أن العمليات القتالية مستمرة حاليا على طول الجبهة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح الأربعاء، أن القوات الأرمينية استهدفت مدينة ترتر بقذائف المدفعية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القصف المدفعي لمدينة ترتر، جرى في ساعات الصباح الباكر، وأنه أدى إلى خسائر في البنية التحتية المدنية.

وأشار أن المعلومات الأولية الواردة من المدينة تفيد بوقوع إصابات بين صفوف المدنيين بسبب القصف المدفعي.

امرأة تجلس بجوار بقعة دم نتيجة القصف الأرمني لمدينة ترتر (رويترز)

وطالب مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بـالوقف الفوري للقتال بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدت في وقت متأخر ليل الثلاثاء بتوقيت نيويورك.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، مما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على العدوان، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي