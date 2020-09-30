البث الحي
سياسة

أذربيجان تعلن مقتل وإصابة 2300 جندي من قوات أرمينيا

جندي أرمني أصيب في القتال الدائر حول منطقة ناغورنو كاراباخ
جندي أرمني أصيب في القتال الدائر حول منطقة ناغورنو كاراباخ
30/9/2020

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي " منذ 27 أيلول/سبتمبر الجاري حتى صباح اليوم، تم قتل وإصابة نحو  2300 جندي من أفراد جيش  العدو".

وجاء في البيان أنه تم تدمير نحو 130 دبابة ومركبة مدرعة وأكثر من 200 قطعة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

 وأضاف البيان أن " العدو"، الذي حشد المزيد من القوات في اتجاه ماداجيز لاستعادة المواقع التي فقدها، حاول شن هجوما صباح اليوم.

وأوضح البيان أن العمليات القتالية مستمرة حاليا على طول الجبهة. 

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح الأربعاء، أن القوات الأرمينية استهدفت مدينة ترتر بقذائف المدفعية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القصف المدفعي لمدينة ترتر، جرى في ساعات الصباح الباكر، وأنه أدى إلى خسائر في البنية التحتية المدنية.

وأشار أن المعلومات الأولية الواردة من المدينة تفيد بوقوع إصابات بين صفوف المدنيين بسبب  القصف المدفعي.

امرأة تجلس بجوار بقعة دم نتيجة القصف الأرمني لمدينة ترتر (رويترز)

 

وطالب مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بـالوقف الفوري للقتال بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدت في وقت متأخر  ليل الثلاثاء بتوقيت نيويورك.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، مما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على العدوان، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "قرصان إلكتروني" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)