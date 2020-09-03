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سياسة

"هذا المكان ليس للمسلمين".. بريطاني يهاجم امرأة محجبة في لندن (فيديو)

3/9/2020

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون قيام العجوز البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا، حيث صرخ في وجهها، قائلًا "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين".
وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد، مما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، ويطلبوا منه الابتعاد عنه المرأة وابنتها التي أخذت في البكاء.

وتم تصوير الرجل المسن الذي لم يكشف عن اسمه من قبل الضحية وهو يطلق صراخا معاديا للإسلام بعد أن رآها مرتدية الحجاب في محطة للحافلات في بيكسليهيث ، جنوب شرق لندن.
وعندما حاولت المرأة تجاهله، التفت نحو البنت الصغيرة وقال لها صارخا "والدتك ملفوفة مثل الديك الرومي".
ويظهر مقطع الفيديو عددا من سائقي الحافلات وهم يتحدثون مع العجوز الغاضب، في حين هو آخذ في الصراخ والغضب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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