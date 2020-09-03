"هذا المكان ليس للمسلمين".. بريطاني يهاجم امرأة محجبة في لندن (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون قيام العجوز البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا، حيث صرخ في وجهها، قائلًا "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين".

وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد، مما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، ويطلبوا منه الابتعاد عنه المرأة وابنتها التي أخذت في البكاء.

Muslim mother films a racist man reducing her young daughter to tears https://t.co/cqWFi0rkXW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 1, 2020

وتم تصوير الرجل المسن الذي لم يكشف عن اسمه من قبل الضحية وهو يطلق صراخا معاديا للإسلام بعد أن رآها مرتدية الحجاب في محطة للحافلات في بيكسليهيث ، جنوب شرق لندن.

وعندما حاولت المرأة تجاهله، التفت نحو البنت الصغيرة وقال لها صارخا "والدتك ملفوفة مثل الديك الرومي".

ويظهر مقطع الفيديو عددا من سائقي الحافلات وهم يتحدثون مع العجوز الغاضب، في حين هو آخذ في الصراخ والغضب.