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سياسة|مصر

مواطن للسيسي: سياستك هي التسول من الخارج وجباية الأموال من الشعب (فيديو)

تتواصل عمليات الإزالة للبنايات المخالفة في أنحاء مختلفة من مصر رغم استغاثات الأهالي
تتواصل عمليات الإزالة للبنايات المخالفة في أنحاء مختلفة من مصر رغم استغاثات الأهالي
3/9/2020

وتساءل المواطن "هل قانون الإزالات الذي يتم تنفيذه الآن في أنحاء مصر المختلفة في مصلحة الدولة أم في مصلحة رئيسها شخصيا والمجموعة المقربة منه"؟

وأضاف موجها حديثه للسيسي "أنت من ساعة ما مسكت البلد وشغلانتك بس تشحت (تتسول) علينا من دول الخليج وتقلب في (تأخذ الأموال من) الشعب، وبالذات الناس الغلبانة (الفقراء) بس، أما رجال الأعمال والمستثمرين اللي عمال تبيع لهم في الأرض محدش رايح جنبهم (لا يُطلب منهم شيئا)".

وتابع "كلمة إنك تنزل الجيش في القرى، هل عايزها فوضى؟ عايز الناس تضرب في بعض؟"

وعقب تصريحات للرئيس المصري بتمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش تتواصل عمليات إزالة مئات البنايات السكنية في محافظات مصرية عدة رغم سخط الأهالي واستغاثتاهم.

وأعلن محافظ الدقهلية أنه تم إخلاء قرابة 1200 منزل تسكنهم حوالي 3700 أسرة ضمن أكبر عملية إزالة في تاريخ المحافظة.

كما تجري إزالة 29 منزلًا في مدن رأس البر وفارسكور والزرقا بمحافظة دمياط بدعوى التعدي على أملاك الدولة.

وقالت محافظة دمياط في تصريح متلفز إنه تم تحصيل مبلغ 250 مليون جنيه مصري حتى الآن من المواطنين الراغبين في التصالح، وإن الإزالات الجارية تمت بعد إعطاء مهلة 6 أشهر للمخالفين لإيجاد مساكن بديلة.

لكن الكثير من المتضررين يواصلون استغاثتاهم أيضا، وبينت بعض مقاطع الفيديو أن عمليات إخلاء المنازل في رأس البر تمت في الثالثة فجرا وبحضور قوات من الشرطة التي أجبرت السكان على الإخلاء دون مراعاة النساء ولا كبار السن.

وفي الأثناء يتواصل وسم #مش_عايزينك_ يا_سيسي تصدر الوسوم الأعلى تداولا لليوم الخامس على التوالي، بعد تصريحات للرئيس المصري أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا أراد الشعب منه ذلك.

وفي المقابل دشن مؤيدو الرئيس وسم #السيسي_غالي_بمصر_عالي معبرين من خلاله عن رغبتهم في بقائه بالحكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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