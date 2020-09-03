مقتل أمريكي أسود على يد الشرطة في واشنطن يثير احتجاجات (فيديو)

وقالت السلطات إن أفرادا من الشرطة كانوا موجودين في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة للتحقيق في تقارير عن "مسلحين في سيارة".

وأوضح قائد شرطة العاصمة الأمريكية بيتر نيوزهام خلال مؤتمر صحفي "عندما اقتربوا من السيارة، حاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه" مما أسفر عن مقتل أحدهم.

There has been another shooting of a black man. This time in Washington D.C. This is Deon Kay, he was killed. Don't forget him. pic.twitter.com/jST5kVD67n — Vote Green to Save America (@HowieHomieManny) September 3, 2020

وأضاف "نعتقد أنه كان يحمل سلاحا في ذلك الوقت" مؤكدا العثور على قطعتي سلاح في مكان الحادث.

وأوضح ترايون وايت وهو نائب محلي لوسائل إعلام أن الضحية "شاب أمريكي من أصل أفريقي" مطالبا بنشر الصور التي التقطتها كاميرات الشرطة.

عناصر من الشرطة بعد الحادث الذي قتل فيه شاب أسود

حياة السود مهمة

وقال فرع حركة "حياة السود مهمة" في واشنطن "لن يفلتوا من هذا الحادث لا تدعوا وسائل الإعلام تخنق هذه القضية" داعيا إلى التظاهر في المكان.

يأتي هذا الحادث بعد أشهر من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من إطلاق شرطة لوس أنجلوس النار على أمريكي من أصل أفريقي كان يقود دراجة هوائية.

وتجمع عدد من المحتجين خارج المنطقة السابعة في نيورك للتعبير عن غضبهم بعد أن أطلقت شرطة العاصمة واشنطن النار على شاب أسود وقتلته في جنوب شرقي العاصمة ، في الولايات المتحدة أمس.