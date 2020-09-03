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سياسة|الولايات المتحدة

مقتل أمريكي أسود على يد الشرطة في واشنطن يثير احتجاجات (فيديو)

احتجاجات بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة-2 سبتمبر
احتجاجات بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة-2 سبتمبر
3/9/2020

وقالت السلطات إن أفرادا  من الشرطة كانوا موجودين في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة للتحقيق في تقارير عن "مسلحين في سيارة".
وأوضح قائد شرطة العاصمة الأمريكية بيتر نيوزهام خلال مؤتمر صحفي "عندما اقتربوا من السيارة، حاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه" مما أسفر عن مقتل أحدهم.

وأضاف "نعتقد أنه كان يحمل سلاحا في ذلك الوقت" مؤكدا العثور على قطعتي سلاح في مكان الحادث.
وأوضح ترايون وايت وهو نائب محلي لوسائل إعلام أن الضحية "شاب أمريكي من أصل أفريقي" مطالبا بنشر الصور التي التقطتها كاميرات الشرطة.

عناصر من الشرطة بعد الحادث الذي قتل فيه شاب أسود
حياة السود مهمة

وقال فرع حركة "حياة السود مهمة" في واشنطن "لن يفلتوا من هذا الحادث لا تدعوا وسائل الإعلام تخنق هذه القضية" داعيا إلى التظاهر في المكان.

يأتي هذا الحادث بعد أشهر من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من إطلاق شرطة لوس أنجلوس النار على أمريكي من أصل أفريقي كان يقود دراجة هوائية.
وتجمع عدد من المحتجين خارج المنطقة السابعة في نيورك للتعبير عن غضبهم بعد أن أطلقت شرطة العاصمة واشنطن النار على شاب أسود وقتلته في جنوب شرقي العاصمة ، في الولايات المتحدة أمس.

المصدر : فرانس برس
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