مقتل أمريكي أسود على يد الشرطة في واشنطن يثير احتجاجات (فيديو)

وقالت السلطات إن أفرادا من الشرطة كانوا موجودين في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة للتحقيق في تقارير عن "مسلحين في سيارة".

وأوضح قائد شرطة العاصمة الأمريكية بيتر نيوزهام خلال مؤتمر صحفي "عندما اقتربوا من السيارة، حاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه" مما أسفر عن مقتل أحدهم.

There has been another shooting of a black man. This time in Washington D.C.

This is Deon Kay, he was killed. Don't forget him. pic.twitter.com/jST5kVD67n

