مصر.. عضو بحركة تمرد تتهم مسؤولا في مكتب السيسي بابتزازها (فيديو)

وشنت الصحفية هجوما عنيفا على العقيد أحمد شعبان، المسؤول الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي يعد بمثابة الذراع اليمنى لعباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، واتهمته بابتزازها وتهديدها في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل.

وقالت خليفة في الفيديو "القناة الأولى بتقول عني إني امرأة سيئة السمعة، عشان خاطر صاحب المقام الرفيع الرئيس التنفيذي لمصر (أحمد شعبان)، عشان اشتكيت للرئيس منه وقلت أنا متظلمة من مسؤول المكتب الإعلامي عند حضرتك، فلازم أكون عبرة، وأطلع سيئة السمعة".

وأضافت "أنا بيتعمل معايا كدا عشان كان بيبتزني وأنا برفض، عشان أنا مستهدفة منه بقالي كتير وأنا برفض، ودا سبب تهميشي وقهري وظلمي".

واشتكت الصحفية المصرية من تجاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي شكواها موضحة "أنا عندي بنت وولد وميرضيش المصريين إن بنت بلدهم اللي كان لها دور وطني كبير يتعمل فيها كدا عشان بحافظ على كرامتي".

وقالت إنها ستخاطب جمعيات حقوق الإنسان العالمية وستقول لهم إن هناك امرأة مصرية تدعى دعاء خليفة تم اضطهادها من مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية المقدم أحمد شعبان شخصيا، موضحة أن لديها أدلة كثيرة على كل ما قالته.

وأضافت أن أحمد شعبان عرض عليها مناصب كثيرة لكنها رفضت، وتخشى الآن من بطشه وتلفيق قضايا ضدها، فهكذا تدار البلد كما قالت.

وتابعت "للأسف أي حد في بلدي بيتكلم بيتم قهره وظلمه وتشويه سمعته، لكن أنا هاقول حاجات كتير، اللي زعلك أوي يا سيادة العقيد موضوع تنسيقية الأحزاب اللي انت بتدير مصر من خلاله، اللي انت عرضته عليا في 2017 وأنا رفضته عشان كله غلط، اللي انت شكلت به مجلس الشيوخ، وقضيت على كل الأحزاب المصرية".

وأوضحت قائلة إنها تقدم الشكاوى منذ أربعة أيام ضد هذا الرجل وقدمت شكاوى لمكتب الرئيس السيسي، ولكن بمجرد علمهم بأن الشكوى ضد المقدم شعبان رفضوا مساعدتها خوفا من بطش الرجل.

ونشرت الصحفية مقطعا آخر يحوي محادثات على تطبيق الواتساب بينها وبين العقيد أحمد شعبان إلا أنه تم حذف المقطع لاحقا.

و"تمرد" هي حركة شبابية مصرية، طالبت بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ودعت لاحتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 وساندت الانقلاب العسكري وتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

وبسبب مقاطع الفيديو التي نشرتها تعرضت دعاء خليفة لهجوم من صحفيين موالين للنظام المصري مثل رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خالد صلاح، الذي اتهمها بأنها "تسعى لخلق مظلومية سياسية، وتجري وراء المناصب دون أن يكون لديها مؤهلات حقيقية".

و قال محمد الباز رئيس صحيفة الدستور التي تعمل بها دعاء خليفة إنه تم الزج باسمه في إحدى المنشورات التي كتبتها دعاء خليفة عضو تمرد السابقة، وإنها تجاوزت في حق الكثير من الزملاء، مؤكدا أنها أصبحت في حالة أشبه بالمرض النفسي الذى لابد أن تتخلص منه.

كذلك أصدر أعضاء في حركة تمرد بمحافظة الدقهلية، بيانا للرد على ما أسموه "أكاذيب دعاء خليفة"، تداولته وسائل إعلام مصرية عدة وجاء فيه "إن الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين، وتوضيحا أنا اقصد أي شخص يحاول استغلال الشباب كما تحاول المدعوة دعاء خليفة، حيث كانت عضوا في حركة تمرد فاستطاعت أن توهم بعض رجال الأعمال في محافظة الدقهلية، بأن لها علاقات رفيعة المستوى".

والعقيد أحمد شعبان هو عقيد سابق في المخابرات العسكرية، وعمل في رئاسة الأركان والمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية، ومقرب من مصطفى السيسي، نجل الرئيس المصري، الذي يرأس إحدى دوائر المخابرات العامة، بحسب موقع إنتليجنس أونلاين، وقد ارتبط اسمه باللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة، ويُعد حلقة الوصل الرئيسية في التواصل بين عباس كامل والأذرع الإعلامية.

ويكتب شعبان بنفسه مقالات صحفية تدعم الرئيس المصري ونظامه تحت اسم مستعار وهو "ابن الدولة"، كما يتواصل يوميا مع رؤساء التحرير وكبار الصحفيين لنقل التكليفات لهم.

وأسند إليه السيسي صناعة الكيان المعروف باسم "تنسيقية شباب الأحزاب"، ويستخدمه خلال مؤتمرات الأحزاب.