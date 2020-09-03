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سياسة

كندا توصي الأزواج بوضع الكمامة خلال العلاقة الجنسية لتجنب كورونا

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كندية تعمل ضمن الطواقم الطبية تشارك في مسيرة للمطالبة بتوفير ظروف عمل أفضل
3/9/2020

وقالت المسؤولة تيريزا تام في بيان إن "العلاقات الجنسية قد تكون معقدة خلال جائحة كوفيد-19، خصوصا للأشخاص الذين لا يعيشون مع شريك حميم أو الذين يواجه شريكهم الجنسي خطرا كبيرا للإصابة بالمرض".

وأشارت إلى أن "الأنشطة الجنسية التي تنطوي على أقل قدر من المجازفة خلال تفشي كوفيد-19 هي تلك التي يمارسها الشخص منفردا".

وفي حال إقامة علاقات جنسية "مع شخص لا يعيش في المنزل نفسه أو في الدائرة الاجتماعية عينها"، على الأشخاص تفادي التقبيل والحرص على "عدم تلامس الوجوه أو تقاربها". وفي هذه الحالة، ينصح بوضع "كمامة تغطي الأنف والفم".

ولفتت تام إلى أن "الأمر الأهم يتمثل في إقامة علاقة ثقة مع الشريك الجنسي".

ودعت أيضا إلى ضرورة مراقبة الأشخاص لوضعهم الصحي بهدف رصد أي عارض متصل بالإصابة بكوفيد-19 والحد من تناول الكحول و"مواد أخرى" لاتخاذ "قرارات حكيمة".

لكن تام أوضحت أن خطر انتقال عدوى الفيروس عن طريق السائل المنوي أو إفرازات المهبل "ضعيف جدا".

مع ذلك، أوصت المسؤولة الصحية الكندية الأشخاص باعتماد "سلوكيات جنسية آمنة، بما يشمل استخدام الواقي الذكري وتبادل المعلومات" بشأن الأمراض المنقولة جنسيا.

وسجلت كندا نحو 130 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 9121 وفاة منذ انتشاره فيها. وتعافى ما يقرب من 90 في المئة من المصابين بالمرض.

المصدر : الفرنسية
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