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سياسة

شاهد: وزير الدفاع التركي يحلق بطائرة إف-16 فوق بحر إيجه

3/9/2020

ورافق أكار في الافتتاح كل من يشار غولر رئيس الأركان العامة، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوتشوك أكيوز.

وحلق أكار بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16" فوق بحر إيجه، مارا فوق مضيق "جناق قلعة" حيث ألقى التحية على نصب الشهداء.

وقال أكار خلال تحليقه فوق إيجه مخاطبا المرافقين له في المقاتلات الأخرى "سنواصل الكفاح بروح جناق قلعة، وسنعمل جاهدين بالشكل الذي يليق بجميع شهدائنا وخاصة الراقدون هنا".

وتتصاعد الخلافات في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، مع تزايد عمليات استعراض القوة بين المتنافسين في بحر إيجه.

وأعلنت تركيا، السبت، أنها ستجري مناورة عسكرية قبالة شمال غربي قبرص خلال الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن خلافات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وتفجر النزاع الطويل الأمد بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن أبرم الجانبان اتفاقيتين متعارضتين بشأن حدودهما البحرية مع كل من ليبيا ومصر، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه محل النزاع هذا الشهر.
وأجرى الجانبان مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة مسلحة.

وأعلنت أنقرة تمديد مهمة للتنقيب في شرق المتوسط قبالة السواحل القبرصية.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن السلطات مددت مهمة سفينة "الريس عروج" التركية للمسح والتنقيب في شرقي البحر المتوسط حتى الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول الحالي.

المصدر : الأناضول
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