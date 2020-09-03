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سياسة

شاهد: أول تصريحات لوزير الداخلية الليبي بعد عودته للعمل

3/9/2020

جاء ذلك في قرار صدر عن المجلس الرئاسي التابع للحكومة الليبية.

وحسب القرار، تم "رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية" على أن "يباشر مهام عمله من تاريخه (اليوم)". ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى.

وفي أول تعليق لباشاغا، قال إن امتثاله لقرار التوقيف يؤكد عمله تحت شرعية المجلس الرئاسي، واحترام مؤسسات الدولة وانضباطها.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة نشرها موقع الوزارة، كشف فيها عن مجريات جلسة التحقيق التي استمرت لأكثر من خمس ساعات.

وقال إنها انعقدت في مقر مجلس رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم الخميس، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي فقط.

وأوضح أن أسئلة التحقيق "تركزت حول المظاهرات، ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في عملية تأمينها".

وأكد باشاغا تماسك الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وأنها جميعا تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي.

وأشار إلى الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها.

وفي 28 أغسطس/آب المنصرم، أوقفت الحكومة باشاغا "احتياطيا" عن العمل للتحقيق معه إداريا.

وأوضحت في بيان سابق أن التحقيق يتعلق بـ"توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها".

وشمل أيضا "أي تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي".

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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