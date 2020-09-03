خلال يومين فقط.. وفاة 4 معتقلين في السجون المصرية

فقد توفي كل من "أحمد عبد ربه" بسجن العقرب، و"شعبان حسين خالد" بسجن الفيوم العمومي، و"عبد الرحمن زوال" بسجن تحقيق طرة، و"صبحي السقا" بسجن برج العرب في الفترة من الاثنين 31 أغسطس/آب وحتى الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول.

ووفقا للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، توفي أمس الأربعاء المعتقل أحمد عبد النبي محمود، الشهير بـ"أحمد عبدربه" (64 عاما) داخل محبسه بسجن طرة الشديد الحراسة (العقرب 2) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم، والفشل الكلوي، فضلا عن انزلاق غضروفي في فقرات الرقبة.

ودأبت إدارة السجن على رفض إدخال الدواء الذي كانت ترسله له زوجته.

ويذكر أنه اعتقل من مطار القاهرة الدولي عام 2018 أثناء توجهه لأداء العمرة، وأخفي قسريا لفترة ثم ظهر بنيابة أمن الدولة العليا.

والثلاثاء توفي المعتقل شعبان حسين خالد إبراهيم بسجن الفيوم العمومي نتيجة الإهمال الطبي أيضا، وكان يقضي حكما بالسجن بالمؤبد في القضية رقم 96 عسكرية.

وقبلها بساعات توفي المعتقل صبحي السقا مدرس أول الرياضيات ونقيب المعلمين السابق بالإسكندرية أيضا نتيجة الإهمال الطبي حيث كان يعاني من المرض منذ فترة.

والإثنين توفي المعتقل عبد الرحمن زوال، 39 عاما، داخل زنزانة التأديب بسجن تحقيق طرة، التي أودع فيها قبل ثلاثة أيام من وفاته، في ظروف حبس وصفتها منظمات حقوقية بغير الآدمية.

ويذكر أن زوال معتقل منذ 6 سنوات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" ولم يصدر عليه أي حكم قضائي.

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومصرية عدة النظام المصري باعتماد الإهمال الطبي المتعمد سياسةً لتصفية المعتقلين السياسيين، من خلال منع توصيل الأدوية الضرورية لكثير منهم وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

وكانت منظمة "كوميتي فور جستس" رصدت 4664 انتهاكاً بالسجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال النصف الأول من عام 2020 فقط في تقرير مفصل.

ومنذ أسبوعين تقريبا توفي الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه بسجن العقرب وسط اتهامات للسلطات المصرية بالإهمال الصحي أيضا.

جاءت انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز التي تمكن تقرير #من_الاهمال_الى_الفاجعة من رصدها على رأس القائمة 2605 انتهاكًا، يليها الحرمان من الحرية تعسفيًا 1266 انتهاكًا، ثم الاختفاء القسري 619 حالة يليه التعذيب 106 حالة بالإضافة إلى 68 حالة وفاة داخل مقار الاحتجازhttps://t.co/0PPVnSWuDm pic.twitter.com/i5uEmwKpGU — Committee For Justice (@cfjusticeorg) August 26, 2020

ولطالما حذرت منظمات حقوقية ودولية عدة من ظروف الاحتجاز غير الآدمية في السجون المصرية، لاسيما منذ تفشي فيروس كورونا، مما يزيد من معاناة المعتقلين ومآسيهم.

وتقول المنظمات الحقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق ستين ألف معتقل منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، لكن السلطات المصرية تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثقت المنظمات قرابة تسعمئة حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ يونيو/حزيران 2013 وحتى الآن.