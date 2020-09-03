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سياسة|الصين

جامعة تثير الجدل بعد حض طالباتها على ارتداء ملابس محتشمة "لتجنب الإغواء"

طالبة أمام بوابة إحدى الجامعات في الصين
طالبة أمام بوابة إحدى الجامعات في الصين
3/9/2020

ووردت هذه التوصية التي أصدرتها جامعة غوانغشي في جنوب الصين، ضمن إرشادات سلامة للطالبات المستجدات تتألف من 50 نقطة، وتشمل أيضا حضّ النساء على تجنب الخروج بمفردهن.
وحذّرت الإرشادات الطالبات من "ارتداء ملابس وتنانير بخصر منخفض تكشف الخصر والظهر والجسد بشكل مفرط وذلك لمنع إثارة الغواية".
وأضافت التوصية التي أصدرتها الجامعة "في بعض الأوقات من غير المناسب ارتداء الكعب العالي الذي يقيد الحركة".
وما إن انتشرت هذه الإرشادات الصادرة الشهر الماضي بين مستخدمي شبكة الإنترنت، حتى انهالت الانتقادات على جامعة غوانغشي التي أشارت إلى أن النساء يتحملن مسؤولية الاعتداءات الجنسية عليهن.

قلوب "غير نظيفة"

وكتب مستخدم صيني على منصة ويبو التي تشبه تويتر "لماذا تعتبر حرية المرأة في ارتداء الملابس إغواءً؟ السبب الرئيسي هو أن قلوب بعض الرجال غير نظيفة".
وقال "آمل أن يذكر النص في المستقبل: يجب على بعض الرجال تصحيح أفكارهم".
وكتب مستخدم آخر "لم تتعرض أي امرأة للاغتصاب بعد، لكن جامعة غوانغشي استعدت لتشويه سمعتهن".
وحظي الموضوع بأكثر من 210 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات على موقع ويبو حتى الأربعاء.
ومع تنامي الغضب تجاه هذه الإرشادات، حاول أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الدفاع عنها، لافتا إلى الحاجة لـ"سلوك حضاري" في الحرم الجامعي، وفق موقع "ذا بايبر" الصيني.
ونقل عن الاستاذ الجامعي الذي لم يكشف عن اسمه قوله "ارتد ما يروق لك شرط عدم الدخول إلى الجامعة". 

المشي بسرعة

ومن التوصيات الأخرى للطالبات أن يمشين بسرعة خلال عبورهن الأنفاق المخصصة للمشاة وعدم لحاقهن بالغرباء.  
واتخذت الصين بعض الخطوات لتلبية مطالب حركة "مي تو" الناشئة في الصين، مع إقرار أول ميثاق مدني في مايو أيار يتوسع في تعريف التحرش الجنسي.
لكن لا يزال من الصعب تحقيق العدالة في العديد من جرائم الاعتداء الجنسي في الصين، وذلك بسبب التقاليد المحافظة وتردد العديد من النساء في الإبلاغ عن هذه الاعتداءات.

المصدر : فرانس برس
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