بهدف حرق المصحف.. دنماركي متطرف يطلب الحصول على الجنسية السويدية

وصرح بالودان المحظور من الدخول إلى السويد لمدة عامين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية عبر سفارتها في كوبنهاغن، مشيرا أنه يتمتع بحق الحصول على الجنسية لأن والده من أصل سويدي.

وأشار أنه طلب من الشرطة الحصول على إذن لحرق القرآن في 12 سبتمبر/ أيلول الحالي في ستوكهولم عاصمة السويد، مضيفا أنه في حال حصوله على الإذن فسوف يحرق القرآن في منطقة "رينكبي" حيث يتركز المهاجرون والمسلمون.

وذكر أنه في حال لم تتم الموافقة على منحه الجنسية السويدية خلال هذه الفترة، فسيذهب أصدقاؤه إلى ستوكهولم فيحرقوا المصحف .

يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضي، أقدم ثلاثة ناشطين في حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، على إحراق نسخة من القرآن في مدينة "مالمو" السويدية.

وقام أعضاء الحزب الدنماركي المتطرف بإحراق القرآن في منطقة "روزنغورد" بمالمو، وبث عملية الحرق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "إس في دي" السويدية، أن زعيم الحزب الدنماركي راسموس بالودان، كان قد حاول الدخول إلى مدينة مالمو؛ إلا أن السلطات منعته من دخول البلاد.

وقال ميكائيل يوكسل، رئيس حزب "الألوان المختلفة" السويدي، إن العنصري بالودان، ورسام الشارع اليميني المتطرف السويدي دان بارك، حاولا على مدار أسبوعين استفزاز المسلمين في مالمو.

وأشار يوكسل إلى أن بالودان طلب تصريحا من الشرطة من أجل إحراق القرآن أثناء أداء المسلمين صلاة الجمعة أمام المسجد.

وأضاف "الشرطة لم تصرح له بذلك لدواع أمنية، وبعدها تقدم هذا العنصري (بالودان) للحصول على التصريح من منطقة أخرى في مالمو، لكن قوبل بالرفض أيضا".

وتابع "وهنا قام الرسام المتطرف دان بارك، بالطعن في قرار الشرطة لدى المحكمة الإدارية التي صادقت بدورها على قرار الشرطة".

وأضاف المسؤول السويدي، أنه إثر تلقيهم رفض السلطات السويدية على منحهم رخصة للقيام بإحراق القرآن، أقدم "بالودان" على إجراء وقفة غير مرخصة.

وأكد أن شرطة الحدود في مالمو لم تسمح للسياسي الدنماركي بإقامة وقفته، وقامت بترحيله إلى بلاده مع حظر دخوله إلى السويد طوال عامين.

وأعرب يوكسل السويدي من أصول تركية، عن شكره للشرطة السويدية ولمنظمات المجتمع المدني على جهودها بمنع استفزازات العنصري الدنماركي راسموس بالودان.

وقال "طوال أسبوعين بذلت الشرطة ومنظمات المجتمع المدني السويدية جهودا كبيرة من أجل منع استفزاز حرق القرآن الكريم".

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