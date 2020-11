الحكومة الأفغانية تطلق سراح كل سجناء طالبان عدا سبعة.. لماذا؟

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل إنه تم إطلاق سراح بقية سجناء حركة طالبان، البالغ عددهم 400، باستثناء السبعة، مشيرا إلى أن الحكومة استقبلت مجموعة القوات الخاصة الأفغانية "الكوماندوز" التي كانت طالبان تحتجزتهم كرهائن.

وأضاف أن "الجهود الدبلوماسية مستمرة ونتوقع أن تبدأ المحادثات المباشرة على الفور".

The Islamic Republic of Afghanistan has received our commandos held hostage by Taliban, after which the Gov't released the remaining 400 convicts, except the few for which our partners have reservations. Diplomatic efforts are ongoing. We expect direct talks to start promptly.

— Javid Faisal (@Javidfaisal) September 3, 2020