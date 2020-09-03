اتفاق تركي يوناني على مباحثات لتجنب المواجهة شرق المتوسط

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في بيان: "عقب المباحثات التي أجريتها مع قادة تركيا واليونان، اتفق البلدان الحليفان على البدء بمباحثات تقنية في الناتو من أجل تأسيس آليات لمنع المناوشات العسكرية والحد من مخاطر الحوادث شرقي المتوسط".

ووصف ستولتنبرغ كلا من تركيا واليونان بـ"الحليفين المهمين"، مبينًا أن "الناتو" أهم منصة استشارية من أجل القضايا التي تمس الأمن المشترك.

وأضاف: "سأبقى على تواصل وثيق مع كافة الدول الحليفة ذات الصلة من أجل إيجاد حل للتوتر، وذلك ضمن روح التضامن في الناتو".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترًا إثر نزاع في تركيا واليونان وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

ويرتفع منسوب التوتر حيال أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة والتي تعتبرها كل من اليونان وقبرص انتهاكا لسيادتهما. ونشر الطرفان سفنا حربية في استعراض للقوة، ما عزز المخاوف من احتمال اندلاع نزاع عن طريق الخطأ.

وتأتي المحادثات بعدما حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الطرفين على خفض منسوب التوتر وفتح القنوات الدبلوماسية للتخفيف من حدة الأزمة.