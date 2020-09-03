البث الحي
سياسة

اتفاق تركي يوناني على مباحثات لتجنب المواجهة شرق المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، في العاصمة أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، في العاصمة أنقرة
3/9/2020

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في بيان: "عقب المباحثات التي أجريتها مع قادة تركيا واليونان، اتفق البلدان الحليفان على البدء بمباحثات تقنية في الناتو من أجل تأسيس آليات لمنع المناوشات العسكرية والحد من مخاطر الحوادث شرقي المتوسط".

ووصف ستولتنبرغ كلا من تركيا واليونان بـ"الحليفين المهمين"، مبينًا أن "الناتو" أهم منصة استشارية من أجل القضايا التي تمس الأمن المشترك.

وأضاف: "سأبقى على تواصل وثيق مع كافة الدول الحليفة ذات الصلة من أجل إيجاد حل للتوتر، وذلك ضمن روح التضامن في الناتو".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترًا إثر نزاع في تركيا واليونان وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
ويرتفع منسوب التوتر حيال أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة والتي تعتبرها كل من اليونان وقبرص انتهاكا لسيادتهما. ونشر الطرفان سفنا حربية في استعراض للقوة، ما عزز المخاوف من احتمال اندلاع نزاع عن طريق الخطأ.

وتأتي المحادثات بعدما حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الطرفين على خفض منسوب التوتر وفتح القنوات الدبلوماسية للتخفيف من حدة الأزمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

اعتقال وطرد مرشحة كونغرس سابقة مسلمة من طائرة أمريكية (فيديو)

أفراد الأمن يعتقلون أماني الخطاطبة ويصطحبونها على أرض المدرج مواقع التواصل (موافع التواصل)