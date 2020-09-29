وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وقبلها، قطع تلفزيون الكويت الرسمي، بثه الاعتيادي وبث آيات من القرآن الكريم، قبل إعلان نبأ الوفاة رسميًا.

الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه pic.twitter.com/NxeybFCx37 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 29, 2020

ومنذ الصباح تصدر وسم (#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح) قائمة التفاعلات على تويتر في الخليج، وسط أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأمير الكويت، قبل أن يُعلن رسميا عن وفاته.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن أمرا أميريا صدر بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع "ببعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتا".

وفي بيان سابق في اليوم ذاته، ذكرت وكالة الأنباء أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر 91 عاما دخل المستشفى، لإجراء فحوص طبية وأن ولي العهد سيتولى بعض مهامه.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، أكد الديوان الأميري أن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد، مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر، مطالبا بعدم الالتفات إلى ما وصفها بـ "الأخبار المغرضة".

وأكد الديوان الأميري آنذاك، نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام "من أخبار عارية عن الصحة" بشأن صحة أمير البلاد، ودعا إلى "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية".

والأمير الراحل هو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وتسلّم مقاليد الحكم عام 2006 بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيرا للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميرا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح قبل أيام وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى للشيخ صباح الأحمد، خلال مراسم في البيت الأبيض.

وترجع هذه المكانة التي تبوأها الشيخ صباح لعمله وزيرا للخارجية على مدى نحو 40 عاما، وهو ما خوله القيام بدور كبير في سياسات الكويت داخليا وخارجيا.

وساهم الشيخ صباح كذلك في رأب الصدع بعدة أزمات، أبرزها الأزمة اليمنية والحرب العراقية الإيرانية، مما أثرى تجربته الشخصية وجعله وسيطا مقبولا لدى كل الفرقاء.

واستمرت هذه الوساطة بعد استلام الشيخ صباح الحكم عام 2006، وصولا إلى تسميته قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة عام 2014، وهو منصب لم يسبقه إليه أحد تقديرا لجهوده الإنسانية على جميع الصعد.

كما قاد الأمير الراحل وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا.

وأعاد ناشطون أمس واليوم، التذكير بتصريح أدلى به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في سبتمبر/أيلول 2017 عن نجاح الوساطة الكويتية في إجهاض عمل عسكري كانت دول الحصار تنوي القيام به ضد قطر، بعد نشر وثائقي لبرنامج المسافة صفر على شاشة الجزيرة.