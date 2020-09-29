واقعة وثقتها الكاميرات.. النيابة المصرية تأمر بحبس شخص هتك عرض طفل في الخامسة

وأوضح بيان للنيابة أنها قررت حبس المتهم "أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات"، كما قررت "توقيع الكشف الطبي على المجني عليه" في الواقعة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو صادم يظهر رجلا يدخل طفلا إلى سيارته، في التجمع الخامس، قبل أن يعتدي عليه جنسيا، مطالبين السلطات بالقبض على الفاعل وتقديمه إلى المحاكمة.

وقالت النيابة إن والدة الطفل المجني عليه اتهمت الجاني في ببلاغ، تقدمت به إلى النيابة في 26 من سبتمبر/ أيلول الجاري، بهتك عرض ابنها أمام منزلهم.

وذكر البيان أن الأم قالت إن المتهم استدرج طفلها إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، ثم ارتكب جريمته داخلها، قبل أن يفر هاربا.

وأضاف أن الطفلَ المجني عليه "تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضا قانونيا في التحقيقات".

ويأتي الفيديو بعد أيام من كشف مقطع فيديو عن تحرش مدرس بطفلة خلال وجوده معها بمفرده، قبل أن يتم القبض عليه وإحالته إلى التحقيق.