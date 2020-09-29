البث الحي
سياسة|مصر

واقعة وثقتها الكاميرات.. النيابة المصرية تأمر بحبس شخص هتك عرض طفل في الخامسة

29/9/2020

وأوضح بيان للنيابة أنها قررت حبس المتهم "أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات"، كما قررت "توقيع الكشف الطبي على المجني عليه" في الواقعة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو صادم يظهر رجلا يدخل طفلا إلى سيارته، في التجمع الخامس، قبل أن يعتدي عليه جنسيا، مطالبين السلطات بالقبض على الفاعل وتقديمه إلى المحاكمة.

وقالت النيابة إن والدة الطفل المجني عليه اتهمت الجاني في ببلاغ، تقدمت به إلى النيابة في 26 من سبتمبر/ أيلول الجاري، بهتك عرض ابنها أمام منزلهم.

وذكر البيان أن الأم قالت إن المتهم استدرج طفلها إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، ثم ارتكب جريمته داخلها، قبل أن يفر هاربا.

وأضاف أن الطفلَ المجني عليه "تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضا قانونيا في التحقيقات".

ويأتي الفيديو بعد أيام من كشف مقطع فيديو عن تحرش مدرس بطفلة خلال وجوده معها بمفرده، قبل أن يتم القبض عليه وإحالته إلى التحقيق.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "قرصان إلكتروني" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)