نتنياهو يعرض صور "مخزن أسلحة سري" لحزب الله في بيروت.. ونصر الله ينفي (صور)

وقال نتنياهو خلال كلمة مسجلة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ75 "في حي الجناح، قرب مطار بيروت، يمتلك حزب الله مخزن سلاح سري، محاطا بمنازل المدنيين، على بعد أمتار من مستودعات للغاز".

وخاطب نتنياهو، سكان الحي اللبناني، بقوله "عليكم العمل الآن والاحتجاج، إذا ما انفجر (مخزن الأسلحة) ستكون هذه مأساة أخرى".

وتابع "ليس لإسرائيل أية نوايا شريرة تجاهكم، إيران هي من تعرضكم لخطر كبير، عليكم أن تطلبوا منهم إزالة تلك المخازن".

وطالب نتنياهو، حزب الله، بـ"التوقف عن استخدام لبنان ومواطنيه كدروع بشرية"، على حد وصفه.

هذا ولم يصدر حزب الله أي بيان أو تصريح على الفور، بشأن اتهامات نتنياهو.

وفي 4 من آب/ أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت مخلفا أكثر من 190 قتيلا وما يزيد عن 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل تتجاوز خسائره 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

We all saw the terrible explosion at Beirut port last month that affected a quarter of a million people.

Here are the actual coordinates of where the next explosion could take place – the Beirut neighborhood of Janah. pic.twitter.com/fCpcgrThR8

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 29, 2020