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سياسة|مصر

مصر.. الجيش يستحوذ على "إنشاء وتشغيل" مطار العلمين لـ 50 عاما

تنازلت شركتان مدنيتان عن حق انتفاعهما بتشغيل مطار العلمين الدولي لصالح الجيش
تنازلت شركتان مدنيتان عن حق انتفاعهما بتشغيل مطار العلمين الدولي لصالح الجيش
29/9/2020

وتنازلت كل من شركة "كاتو للاستثمار" و"الدولية للمطارات" عن عقد التزام مبرم في عام 1998 يمنحهما حق إنشاء وتشغيل واستغلال هذا المطار لمدة خمسين عاما.

وبالتالي تصبح القوات المسلحة المصرية هي المستفيدة من مطار العلمين الدولي لمدة 50 عاما قادمة، حيث نشرت موافقة مجلس الوزراء على ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع القرار معبرين عن غضبهم إزاء ما قالوا إنه استحواذ جديد للجيش المصري على قطاع آخر في الاقتصاد على حساب المدنيين.

ومؤخرا أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يمنح ترخيصا لشركة تابعة للجيش في التعاقد مع ثلاث وزارات لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمدة 30 عاما.

كما أصدر السيسي قرارا الأسبوع الماضي بإزالة صفة النفع العام عن مساحات شاسعة في محافظة الإسكندرية وتخصيصها للقوات المسلحة، وتشمل هذه المنطقة الحديقة الدولية ومستشفى خيري لعلاج الأورام.

وعلى مواقع التواصل استنكر مغردون مثل هذه القرارات التي تكرس سيطرة القوات المسلحة على مفاصل الاقتصاد المصري.

من جهة أخرى تتواصل دعوات نشطاء مصريين للنزول في مظاهرات ضد الرئيس المصري يوم الجمعة القادمة في إطار ما أسموه بـ "جمعة الغضب الثانية".

ومنذ الأحد 20 سبتمبر/أيلول الماضي تخرج مظاهرات في عدد من القرى المصرية تطالب برحيل السيسي بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وقانون التصالح الذي يتيح هدم المباني السكنية المخالفة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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