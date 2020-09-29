مصر.. الجيش يستحوذ على "إنشاء وتشغيل" مطار العلمين لـ 50 عاما

وتنازلت كل من شركة "كاتو للاستثمار" و"الدولية للمطارات" عن عقد التزام مبرم في عام 1998 يمنحهما حق إنشاء وتشغيل واستغلال هذا المطار لمدة خمسين عاما.

وبالتالي تصبح القوات المسلحة المصرية هي المستفيدة من مطار العلمين الدولي لمدة 50 عاما قادمة، حيث نشرت موافقة مجلس الوزراء على ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع القرار معبرين عن غضبهم إزاء ما قالوا إنه استحواذ جديد للجيش المصري على قطاع آخر في الاقتصاد على حساب المدنيين.

توسّع عسكري اقتصادي جديد في مصر 🇪🇬: فازت شركة كاتو للاستثمار منذ عدة سنوات بعقد لبناء وتشغيل مطار العلمين الدولي لمدة 50 سنة وثم نقله إلى الحكومة المصرية، ولكنها تنازلت الآن عن العقد لصالح وزارة الدفاع: https://t.co/46zdmkySVJ — Yezid Sayigh يزيد صايغ (@SayighYezid) September 28, 2020

ومؤخرا أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يمنح ترخيصا لشركة تابعة للجيش في التعاقد مع ثلاث وزارات لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمدة 30 عاما.

كما أصدر السيسي قرارا الأسبوع الماضي بإزالة صفة النفع العام عن مساحات شاسعة في محافظة الإسكندرية وتخصيصها للقوات المسلحة، وتشمل هذه المنطقة الحديقة الدولية ومستشفى خيري لعلاج الأورام.

والله ياجماعة احنا فى مصيبة كبيرة لما الحكومة تمنح الجيش التالى

١-حق انشاء وتشغيل مطار العلمين لمدة ٥٠ عام بعد تنازل شركتين مدنيتن .

٢-حق تشغيل المحاجر لمدة ٣٠ عام بعد انتزاعها من المحليات ووزارة البيئة .

٣-منع الصيد الا للشركة الوطنية التابعة للجيش #الثورة_بدأت_ومستمره — امة الله (@omimalotfy30) September 28, 2020

وعلى مواقع التواصل استنكر مغردون مثل هذه القرارات التي تكرس سيطرة القوات المسلحة على مفاصل الاقتصاد المصري.

من جهة أخرى تتواصل دعوات نشطاء مصريين للنزول في مظاهرات ضد الرئيس المصري يوم الجمعة القادمة في إطار ما أسموه بـ "جمعة الغضب الثانية".

ومنذ الأحد 20 سبتمبر/أيلول الماضي تخرج مظاهرات في عدد من القرى المصرية تطالب برحيل السيسي بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وقانون التصالح الذي يتيح هدم المباني السكنية المخالفة.

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فى اسبوع واحد :

-منح الجيش حق ادارة المحاجر والمناجم

-منح الجيش حق الصيد فى المياة الاقليمية

-منح الجيش ادارة مطار العلمين 50 سنة#احا_ياسيسي #جمعة_الغضب_الثانية — ياسر (@yasser_nena1) September 28, 2020