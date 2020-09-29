مرحلة جديدة.. تعرف على أبرز المحطات السياسية في تاريخ الكويت منذ الاستقلال

الاستقلال

في 19 من يونيو/حزيران 1961، أعلن استقلال الكويت التي يحكمها آل الصباح منذ 1756، بعدما بقيت تحت الاستعمار البريطاني منذ 1899.

وفي 11 من نوفمبر/تشرين الثاني 1962، سنت الكويت أول دستور في دولة خليجية، نص على تشكيل مجلس أمة مؤلف من خمسين عضوا منتخبا لولاية مدتها أربعة أعوام.

نظمت الانتخابات الأولى في 1963. ومنحت الإمارة النساء في العام 2005 حق المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشحا، وشاركن للمرة الاولى في انتخابات العام 2006.

اعتراف العراق بالكويت

في 1963، اعترف العراق باستقلال الكويت بعدما سعى لضم بعض أراضيها. ولكن في العام 1973، احتلت القوات العراقية مركز الصامتة الحدودي الكويتي لسنة كاملة ثم انسحبت منه تحت ضغوط دولية وعربية.

تعليق الحياة البرلمانية

في 29 من أغسطس/آب 1976، أمر الأمير بحل البرلمان، مرجعا الأمر إلى قلة التعاون من جانب النواب. وتلا الخطوة تعليق المواد الأساسية في الدستور والحياة البرلمانية التي استؤنفت في العام 1981.

"عاصفة الصحراء"

في الثاني من أغسطس/آب 1990، اجتاحت القوات العراقية الكويت واحتلتها، ثم حُررت في نهاية فبراير/شباط 1991 بعد عملية "عاصفة الصحراء" التي شنها تحالف عسكري بقيادة واشنطن.

عملية "عاصفة الصحراء" التي شنها تحالف عسكري بقيادة واشنطن لتحرير الكويت

في يوليو/تموز 1991، استأنفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، تصدير النفط الخام بعد إخماد حرائق أضرمتها القوات العراقية في 700 بئر، وإصلاح المنشآت وحفر آبار جديدة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1992، جرت في الكويت انتخابات تشريعية بعد تعليق جديد للحياة البرلمانية في 1986. وفاز تحالف معارض يضم إسلاميين وليبيراليين ووطنيين بـ 32 مقعدا من أصل مقاعد مجلس الأمة الخمسين.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1994، اعترف العراق بالحدود البحرية والبرية للكويت التي حددتها الامم المتحدة.

في الثاني من أغسطس/آب 2004، أعادت الكويت العلاقات الدبلوماسية مع العراق.

في 24 من يناير/كانون الثاني 2006 توفي الأمير جابر الأحمد الصباح وتولى الأمير صباح الأحمد الصباح الحكم خلفا له.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بين 2006 و2013، شُكلت أكثر من عشر حكومات وحُل مجلس الأمة ست مرات.

التدخل العسكري في اليمن

في مارس/آذار 2015، انضمت الكويت إلى التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن لمحاربة الحوثيين.

وانضمت الكويت كذلك إلى التحالف الذي حارب "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة.

وفي 26 من يونيو/حزيران 2015، فجر انتحاري نفسه في مسجد يؤمه الشيعة في العاصمة الكويتية. وأسفر الاعتداء عن مقتل 26 شخصا، في أكبر حصيلة دامية تسجل في تاريخ البلاد. وتبنى التفجير تنظيم الدولة.

عودة الإسلاميين إلى البرلمان

في أعقاب الانتخابات التشريعية المبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عادت المعارضة التي يهيمن عليها الإسلاميون بقوة إلى البرلمان.

وكانت قد قاطعت عمليتي الاقتراع السابقتين احتجاجًا على تعديل قانون الانتخابات.

وساطات إقليمية

ابتداء من يونيو/حزيران 2017، قادت الكويت وساطة في الأزمة التي يمر بها الخليج عندما قطعت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر علاقاتها مع قطر بتهمة دعم "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.

وخلال القمة العربية في مكة في مايو/آيار 2019، شدد الأمير الشيخ صباح، على الدعوة إلى وقف التصعيد على خلفية التوتر بين طهران وواشنطن.

وفاة الأمير

أعلنت الكويت في 18 من يوليو/تموز 2020 نقل بعض الصلاحيات من أمير البلاد إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد دخول الشيخ صباح المستشفى.

وأعلن القصر الملكي اليوم في 29 من سبتمبر/أيلول وفاة الشيخ صباح عن عمر يناهز 91 عاما.

نواف الأحمد أميراً للكويت

في اليوم نفسه، أعلن مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح البالغ من العمر 83 عاماً أميراً لدولة الكويت خلفاً لأخيه غير الشقيق.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح