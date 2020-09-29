مذيعة تلفزيون أذربيجان تبكي فرحا بعد استعادة قرى من قوات أرمينيا (فيديو)

و علقت المذيعة "turana husyenli" على المقطع: "إنه لمن دواعي السرور أن هذه لم تعد من الأفلام، لا أستطيع التعبير، ربما حلمت ببث هذا الخبر على الهواء 100 مرة".

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

https://twitter.com/Suni_AR_47/status/1310378472280387585?ref_src=twsrc%5Etfw

وردا على العدوان الأرميني، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

والأحد، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.