كورونا.. إسرائيل تتفوق على أمريكا في عدد الوفيات اليومية

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مركز المعلومات والمعرفة الوطني لفيروس كورونا (حكومي) قوله إن إسرائيل تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الوفيات اليومية من فيروس كورونا، مقارنة بعدد السكان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه تم تسجيل وفاة 43 مريضا بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين. ويبلغ عدد سكان إسرائيل، حوالي 9 ملايين نسمة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 1507 حالات. وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت في عطلة رسمية، أمس الإثنين، إلا أن وزارة الصحة الإسرائيلية أشارت إلى تسجيل 1121 إصابة وذلك بعد إجراء 8105 فحوصات فقط.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 233.554؛ منها 1507 وفيات، و167.021 حالة تعاف.

وأضافت أن 755 من مجمل الإصابات في حالة صعبة و283 في حالة متوسطة. وأشارت إلى أن 207 مصابين موصولون على أجهزة تنفس.

وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

وبدأ الإغلاق من بعد ظهر الجمعة، ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر المقبل.

وأودى الوباء بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 205 ألف وفاة ونحو 7.2 مليون إصابة.