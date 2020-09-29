قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الأولى.. واشنطن بوست تعلن دعمها بايدن

واعتبرت الصحيفة أن بايدن، الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، يتصف بـ"اللباقة والشرف والكفاءة" في تناقض صارخ مع ترمب.

ووصفت هيئة تحرير الصحيفة ما قام به ترمب للتعامل مع وباء كوفيد-19 بالفشل، وأشارت إلى تهجمه على الأعراف الديمقراطية، وإلى أن العديد من الأمريكيين على استعداد للتصويت لأي شخص تقريبا "من أجل طرد أسوأ رئيس في العصر الحديث".

وأضافت "لحسن الحظ، للإطاحة بالرئيس ترمب في عام 2020 لا يتعين على الناخبين خفض معاييرهم".

وذكرت أنه بينما أضر ترمب بالديمقراطية الأمريكية، فإن بايدن الودود للغاية وصاحب الخبرة "سيعيد اللباقة والشرف والكفاءة لحكومة أمريكا".

وقالت إن بايدن "مؤهل بشكل استثنائي من حيث الشخصية والخبرة لخوض التحديات الهائلة التي ستواجه الأمة على مدى السنوات الأربع المقبلة".

ويأتي التأييد عشية مواجهة بايدن وترمب في أوهايو في أول مناظرة رئاسية بينهما من أصل ثلاث.

وبذلك، تنضم الصحيفة الرائدة في عاصمة البلاد إلى مؤيدين بارزين لبايدن، بينهم الحاكم الجمهوري السابق لولاية بنسلفانيا توم ريدج وأرملة السناتور البارز جون ماكين والممثل دواين جونسون المعروف باسم "ذا روك".

ولم تكن واشنطن بوست صديقة للرئيس الجمهوري ترمب، الذي ندد مرارا بالصحيفة ووصفها بأنها تنشر "أخبارا مزيفة".

في المقابل، هاجمت الصحيفة سياسة ترمب وأطلقت قاعدة بيانات لتقصي الحقائق توصلت إلى أن الرئيس أدلى بنحو 20 ألف تصريح كاذب أو مضلل، وأعلنت هيئة تحريرها العام الماضي أن هناك "أكثر من دليل كاف" لعزله.

وأعلن حاكم بنسلفانيا السابق ريدج، الذي أصبح بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول أول رئيس للأمن الداخلي في البلاد، أنه سيصوت لمرشح رئاسي ديمقراطي لأول مرة.

وكتب ريدج في صحيفة فيلادلفيا إنكويرر "لم أفكر أبدا في أن طرح الحلول البغيضة والمبسطة للمشكلات المعقدة هي من الصفات التي نريدها في الرئيس".

وأعلنت سيندي ماكين، أرملة المرشح الجمهوري في انتخابات العام 2008، تأييدها لبايدن الأسبوع الماضي قائلة "عاش زوجي جون وفقًا لمبدأ: الدولة أولا".

بدوره، نشر الممثل دواين جونسون، أحد مشاهير هوليوود وبطل المصارعة السابق، مقطع فيديو يظهره وهو يبلغ بايدن ونائبته المحتملة السناتور كامالا هاريس، أنه يدعم حملتهما للبيت الأبيض.