قادة وزعماء ينعون أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

ونعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة".

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري في قطر إن أمير البلاد أمر "بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام" على وفاة أمير الكويت الراحل، الذي "كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد".

وأضاف البيان أن الأمير الراحل "كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة ونبذ العنف والتطرف، وكان بحق أميرا للإنسانية"، داعيا الله تعالى أن "يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان".

ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة والد الجميع الشيخ صباح أمير دولة الكويت الذي فقد العالم برحيله منارة الإنسانية ورمزها، باسم الشعب القطري وباسمي نعزي ولي العهد الشيخ نواف والشعب الكويتي الشقيق وأنفسنا في هذا الفقيد الكبير، إنا لله وإنا إليه راجعون. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 29, 2020

كما نعى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمير الكويت الراحل وكتب على تويتر "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والشعب الخليجي والعربي في وفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 29, 2020

ونعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تويتر وكتب "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 29, 2020

ونعى عاهل الأردن الملك عبدالله بن الحسين أمير الكويت الراحل، الذي وصفه بـ"الأخ العزيز والزعيم الحكيم". وأعلن الأردن الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام.

فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) September 29, 2020

ونعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أمير الكويت.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي "الملك وولي العهد يقدمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللشعب الكويتي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء".

#عاجل

بيان من الديوان الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان عائلة آل صباح بدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.https://t.co/rbIDRyOV8l #واس pic.twitter.com/b5koz251Qu — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 29, 2020

ونعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأمير الراحل، مؤكدا مساهمة "الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده".

تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ رحيل المغفور له أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

نؤكد باسم شعب العراق تضامننا مع أشقائنا الكويتيين في هذا المصاب الجلل، داعين أن يتغمّد الله الفقيد برحمته، مستحضرين مواقفه في دعم شعب العراق، وأن يحفظ شعب الكويت وأرضها وقياداتها — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 29, 2020

ووصفه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في بيان بأنه "رأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا معطاء، وسياسيا محنكا، وناصحا أمينا"، مضيفا "بوفاته فقدنا داعما للعراق".

ونعت الإمارات أمير الكويت وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام. ووصف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر أمير الكويت الراحل بأنه كان "رجل الحكمة والتسامح والسلام"، وأحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك".

رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد..رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك..ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال..خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق pic.twitter.com/hQcR1M0GUK — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 29, 2020

ونعت مصر، في بيان لرئاسة الجمهورية، أمير الكويت الراحل، ووصفته بأنه كان "زعيما عظيما من طراز فريد".

وأشار البيان إلى أن مصر "تستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير" الراحل.

وأعلنت مصر الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام.

كما نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قائلا إن الأمة العربية والإسلامية فقدت "قائدا من أغلى رجالها".

أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها،وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً.

أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 29, 2020

ونعى الديوان الملكي البحريني أمير الكويت وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وقال الديوان في بيان "مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت".

الديوان الملكي ينعى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويتhttps://t.co/y9pgtZFV9N pic.twitter.com/AHCYK1qYB8 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 29, 2020

ونعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون أمير الكويت.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية اليمنية إن الأمير الراحل كان "زعيما عظيما من طراز فريد"، مشيرا إلى "الأدوار العظيمة في دعم اليمن في مختلف المجالات والظروف وخاصة خلال الأزمة الإنسانية الحالية، وجهوده في سبيل تحقيق السلام وإنهاء الحرب".

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ينعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – Saba Net :: سبأ نت https://t.co/F2ljmdcXSN — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 29, 2020

وقال وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا محمد الحضرمي في تغريدة على تويتر "رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة (…) تعازينا القلبية الصادقة لاشقائنا في الكويت ولنا جميعا في الامة العربية والاسلامية في هذا المصاب الجلل".

#الحضرمي: رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة واسكنه فسيح جناته، والهم اهله وذويه وشعبه الصبر والسلوان. تعازينا القلبية الصادقة لاشقائنا في الكويت ولنا جميعا في الامة العربية والاسلامية في هذا المصاب الجلل. وإنا لله وإنا اليه راجعون! — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) September 29, 2020

وقال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة "في يوم رحيل أمير الكويت لا ننسى موقفه الداعم لمشاورات السلام، وكان في كل لقاء معه يفصح عن حبه لليمن، مبديا حرصا على إطفاء نار الحرب، وكان ذلك محل احترام وتقدير الجميع".

في يوم رحيل أمير الكويت لا ننسى موقفه الداعم لمشاورات السلام وكان في كل لقاءٍ معه يفصح عن حبه لليمن، مبديا حرصا على إطفاء نار الحرب، وكان ذلك محل احترام وتقدير الجميع عزاؤنا للشعب الكويتي العزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 29, 2020

ونعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمير الكويت الذي كان "قائدا عربيا بارزا كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية و الإسلامية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة بلاده والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".

وقال بيان للمجلس إن الفقيد "أسهم في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والكويتي ، فضلاً عن مواقف بلاده الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية".

وفي فلسطين، نعى الرئيس محمود عباس أمير الكويت مؤكدا أنه كان "الأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية"، معلنا الحداد وتنكيس الأعلام.

#عاجل|| الرئيس ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام pic.twitter.com/3BJjq348wG — Wafa News Agency (@WAFA_PS) September 29, 2020

وأعلن لبنان الحداد العام لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام. وأعرب الرئيس ميشال عون، في بيان عن "ألمه الشديد لغياب أمير الكويت"، واصفا إياه بأنه "كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

الرئيس عون نعى امير الكويت: كان شقيقاً كبيراً للبنان، ومثالا للمروءة والاعتدال والحكمة. وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها واعاد اعمار الكثير من المدن والقرى اللبنانية، واطلق مشاريع انمائية وعمرانية كثيرة. وغيابه سيشكّل خسارة كبرى — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 29, 2020

كما نعاه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في بيان، قائلا "أنعي إلى اللبنانيين حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد، الشخصية الدبلوماسية والسياسية والقيادية العربية الفذة التي ناصرت قضايا العرب والمسلمين، ولم تتخل عن لبنان".

تنطوي بغياب أمير الكويت المغفور له باذن الله #الشيخ_صباح_الاحمد_الجابر_الصباح صفحة من التاريخ العربي كتبها بحروف من ذهب رجل عظيم تنقل في مقاليد الحكم والمسؤولية على مدى عقود زخرت بالانجازات والنجاحات والمبادرات التي ستبقى راسخة في وجدان شعبه والشعوب الشقيقة .

(١/٣) — Saad Hariri (@saadhariri) September 29, 2020

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، الثلاثاء، في بيان بثه تلفزيون الكويت وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما.

وكان الأمير الراحل يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما خضع في الشهر نفسه لجراحة في الكويت.

وكان الشيخ صباح يحكم الكويت منذ عام 2006، وكان وزيرا لخارجيتها منذ السبعينيات من القرن الماضي.

ويتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مهام نائب الأمير منذ سفر الشيخ صباح إلى الولايات المتحدة.

وفي 18 من سبتمبر/ أيلول أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب منح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ العام 1991.