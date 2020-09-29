"جمعة الغضب الثانية".. مظاهرات سبتمبر تتمدد ودعوات لثورة حاشدة ضد السيسي

وتصدر وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات، خلال الساعات الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لمظاهرات حاشدة في جمعة الغضب الثانية منذ اندلاع احتجاجات سبتمبر/أيلول الجاري، على غرار ما حدث إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1310650864202375170?ref_src=twsrc%5Etfw

وأمس تصدر وسما (#مش_هتلحق_تبيع_يا_عميل)، و(#هترحل_يامسهوك) قائمة التفاعل على تويتر في مصر لساعات، تزامنًا مع المظاهرات الميدانية المستمرة منذ 9 أيام مطالبة بإسقاط السيسي.

والأحد، أصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانا تضامنت فيه مع مظاهرات سبتمبر، كما أعلن "حزب الدستور" السبت تضامنه مع الحراك أيضا.

شيد قصورك ع المزارع .. من كدنا وعمل إدينا واطلق كلابك في الشوارع .. واقفل زنازينك علينا#جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/wGef2tsSI2 — Abooda (@Abed00613629) September 29, 2020

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

ومنذ أيام، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك عام 2011.

نقل الثوار الي ميدان التحرير ببساطه ٦ اتوبسات نقل التظاهرن للميدان وتقفل المداخل والاخارج للميدان بالاتوبسات ودا هشيل حركة المرور ممكن الفكره تطور رتويييت خلي الفكره تمصل لمن هموا الامر#جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/uY7Cax2Ozr — دبور الدكش (@tbW9LXQh99IZKJG) September 28, 2020

وأكد محمد علي أن المظاهرات ستظل قائمة ومستمرة حتى إسقاط السيسي ونظامه، لافتًا إلى أن السيسي اعترف بأن البلد "مولعة" منذ أسبوعين، وجدد مقاول الجيش السابق دعوته للتظاهر وتوسيع رقعة الاحتجاجات.

وأمس، خرج مصريون لليوم التاسع على التوالي مطالبين برحيل السيسي، وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودًا "تعجيزية" للتظاهر، وشنت حملة قمع ضد المعارضة، وفق تقارير حقوقية.

https://twitter.com/ELOL52236112bb/status/1310756275496648704?ref_src=twsrc%5Etfw

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1310669021214380033?ref_src=twsrc%5Etfw

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

#جمعه_الغضب_الثانيه

يا رب

إن هذا الطاغية

قد بغى في الأرض

وأهلك الحرث والنسل

وإذا قيل له اتق الله

أخذته العزة بالإثم

اللهم اجعل كيده في نحره

واجعل تدبيره تدميره

اللهم انصر عبادك المستضعفين pic.twitter.com/IrmfQCG8L0 — أنا بحبك يا بلادي (@AhmedEs29542320) September 29, 2020

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأسبوع الماضي، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1310652321869836288?ref_src=twsrc%5Etfw

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https://twitter.com/4MaJd4/status/1310728985094033409?ref_src=twsrc%5Etfw

بإذن الله ستري غضب الشعب

لم تراه من قبل

يا سيسي يابلحة#جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/UGREPOk1DL — مصر للأحرار (@OmYouss13906332) September 29, 2020

من حفر حفرة لأخيه وقع فيها

اعلام بلحه حب يوقع مصداقيه قناة الجزيرة في ورطه وقع هو فيها فاعترف علي نفسه بالفبركه😂#جمعة_الغضب_الثانية#هترحل_يامسهوك pic.twitter.com/hvb1qbsooi — 🌷زهرة اللوتس🌷 (@totamorsy38) September 29, 2020

#جمعة_الغضب_الثانية

ميدان التحرير دا أيه اللي تتجمعوا فيه

الميادين معروف أنها بتتقفل وبتتطوق بالأمن والسلاح هو المسيطر علي أرضه

شوارع مصر كلها هي ميدانك

أتجمعوا في الشوارع الجانبيه ولما تتأكدوا أنكم عدد لا بأس به أخرجوا للشوراع الرئيسيه

🤨#اصحوا_ليغفلونا — Reham El Gezery👋👋 (@mshloz4444) September 29, 2020

طب يا تري فكرنهم وهننزل نجيب حقهم وحق اخواتنا وعيلنا واهلنا كلهم ولا هنفضل سكتين لحد ما ناخد بالجزمة في بلدنا الي ماتوا في الاول دول بشر واخواتنا ولزمن ننزل نغير مستقلبنا بنفسنا الي ماتوا دول كانوا عايزين يبقي عيشين كويس ومرتحين حسبي الله ونعم الوكيل #جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/lfh0rX5Vti — Mohamed Ahmed (@Mohamed93478126) September 29, 2020

#صباح_الخير على كل اهلي وناسي

يوم جديد وامل في الله يزيد

وبنقولك يا #بلحه #مش_عايزينك

كل يوم جديد عد تنازلي لحكمك#الثورة_بدأت_ومستمره #جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/CRGNbQ2GOk — ضد الظالم والمفتري (@smnelnas_) September 29, 2020