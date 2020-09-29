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سياسة

"جمعة الغضب الثانية".. مظاهرات سبتمبر تتمدد ودعوات لثورة حاشدة ضد السيسي

دعوات تتصاعد لمظاهرات حاشدة في جمعة الغضب الثانية 2020
دعوات تتصاعد لمظاهرات حاشدة في جمعة الغضب الثانية 2020
29/9/2020

وتصدر وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات، خلال الساعات الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لمظاهرات حاشدة في جمعة الغضب الثانية منذ اندلاع احتجاجات سبتمبر/أيلول الجاري، على غرار ما حدث إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1310650864202375170?ref_src=twsrc%5Etfw

وأمس تصدر وسما (#مش_هتلحق_تبيع_يا_عميل)، و(#هترحل_يامسهوك) قائمة التفاعل على تويتر في مصر لساعات، تزامنًا مع المظاهرات الميدانية المستمرة منذ 9 أيام مطالبة بإسقاط السيسي.

والأحد، أصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانا تضامنت فيه مع مظاهرات سبتمبر، كما أعلن "حزب الدستور" السبت تضامنه مع الحراك أيضا.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

ومنذ أيام، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك عام 2011.

وأكد محمد علي أن المظاهرات ستظل قائمة ومستمرة حتى إسقاط السيسي ونظامه، لافتًا إلى أن السيسي اعترف بأن البلد "مولعة" منذ أسبوعين، وجدد مقاول الجيش السابق دعوته للتظاهر وتوسيع رقعة الاحتجاجات.

وأمس، خرج مصريون لليوم التاسع على التوالي مطالبين برحيل السيسي، وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودًا "تعجيزية" للتظاهر، وشنت حملة قمع ضد المعارضة، وفق تقارير حقوقية.

https://twitter.com/ELOL52236112bb/status/1310756275496648704?ref_src=twsrc%5Etfw

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1310669021214380033?ref_src=twsrc%5Etfw

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأسبوع الماضي، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1310652321869836288?ref_src=twsrc%5Etfw

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https://twitter.com/4MaJd4/status/1310728985094033409?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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