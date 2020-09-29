تواصل الاشتباكات وجيش أذربيجان يدمر دبابتين وفوج مشاة آلية لأرمينيا (فيديو)

وأوضحت الوزارة في بيان أن القوات الأرمينية حاولت استعادة المواقع التي فقدتها في جبهتي فضولي-جبرائيل وآغدره-ترتر.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش الأذربيجاني منعت هجمات القوات الأرمينية في هاتين الجبهتين.

وقالت إن قواتها دمرت في منطقة ماداغيز قافلة مدرعات للجيش الأرميني إلى جانب بطارية مدفعية كانت تدعمها.

ولفتت إلى أنها دمرت في ساعات الصباح الأولى دبابة ومركبة تابعتين للجيش الأرميني بجبهة فضولي-جبرائيل، وحيدت نحو 10 جنود.

وأضافت أن الاشتباكات العنيفة ما زالت مستمرة، وأن القوات الأرمينية أُرغمت على الانسحاب إثر تكبدها خسائر كبيرة.

وفي بيان آخر للوزارة، أفادت باستمرار العملية التي انطلقت لتطهير مدينة فضولي من القوات الأرمينية، مشيرة إلى أن 4 دبابات أخرى تابعة للجيش الأرميني تم تدميرها في الصباح.

تدمير فوج مشاه

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الثلاثاء، أن جيشها دمّر فوج مشاة آلية تابع لأرمينيا.

وأفاد رئيس القسم الإعلامي في وزارة الدفاع ألباي واغيف ديرغاهلي، في تصريح صحفي، أن فوج مشاة آلية تابع للقوات المسلحة الأرمينية، تم تدميره في منطقة خوجاوند المحتلة.

وأوضح أن الفوج الذي تكبد خسائر بالأرواح والعتاد دُمّر بالكامل، مشيرا إلى أن قيادة الجيش الأرميني طلبت المساعدة لإجلاء الجرحى والقتلى.

https://twitter.com/wwwmodgovaz/status/1310876820116561920?ref_src=twsrc%5Etfw

إيران تنفي نقل أسلحة إلى أرمينيا

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الثلاثاء، المزاعم القائلة بنقل أسلحة ومستلزمات عسكرية من إيران إلى أرمينيا.

وأوضح خطيب زاده، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، إن إيران تتفحص بدقة البضائع التي تمر عبر حدودها، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بنقل الأسلحة والذخائر من خلالها.

ولفت إلى أن البضائع العادية غير العسكرية مازالت تعبر بين إيران والدول المجاورة كالمعتاد.

وأكد أن الشاحنات التي يُزعم أنها تحمل السلاح، تنقل منتجات تجارية عادية.

مدينة جلفا الإيرانية الحدودية مع أرمينيا اليوم؛

إرسال مئات الشاحنات المحملة بمركبات حربية بلوحات روسية من إيران إلى أرمينيا. pic.twitter.com/dcjQrORgSC — ماجد العباسي (@majedalabbasi) September 28, 2020

والأحد، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على العدوان الأرميني، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.