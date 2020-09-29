تعرف على آلية انتقال السلطة في الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد (فيديو)

كما أعلن المجلس الحداد الرسمي 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.

وتُلي إعلان مجلس الوزراء على التلفزيون الحكومي.

وينص الدستور الكويتي على ان ولي العهد يصبح بشكل تلقائي أميرا للبلاد ويتولى السلطة بعد أداء اليمين في البرلمان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح عقب اجتماع للمجلس "عملا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الامارة فإن مجلس الوزراء ينادى بالشيخ نواف أحمد أميرا لدولة الكويت. وتعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما".

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح".

بيان مجلس الوزراء الكويتي بعد جلسة استثنائية https://t.co/LpNzoNVi7Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2020

كما تنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي، قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ومنذ 14 عاما، يشغل الشيخ نواف منصب ولي عهد الأمير الراحل، وذلك بعد سنوات من تعلم القيادة في "بيوت الحكم"، والتدرج في مناصب أمنية رفيعة المستوى، حتى وصف بأنه "الأب الروحي للأمن والاستقرار".

وفي 19 من يوليو/تموز الماضي، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن أمرا أميريا صدر بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع "ببعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتا".

وفي بيان سابق في اليوم ذاته، ذكرت وكالة الأنباء أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر 91 عاما دخل المستشفى، لإجراء فحوص طبية وأن ولي العهد سيتولى بعض مهامه.

ونعى قادة وزعماء العالم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أعلنت وفاته في وقت سابق الثلاثاء عن 91 عاما.

وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وقبلها، قطع تلفزيون الكويت الرسمي، بثه الاعتيادي وبث آيات من القرآن الكريم، قبل إعلان نبأ الوفاة رسميًا.