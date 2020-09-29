بالغسالات.. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو بعد فضيحة الملابس المتسخة (فيديو)

وعلق إسرائيليون على مقاطع فيديو احتجاج الغسالات التي انتشرت على مواقع التواصل ساخرين من نتنياهو الذي وردت أنباء عنه بشأن تجميعه هو وزوجته كمية كبيرة من ملابسهما المتسخة وإحضارها إلى البيت الأبيض ليتم غسلها بالمجان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قالت إنهم على اطلاع بالأمر، إنه على مدار السنوات الماضية، كوّن نتنياهو سمعة بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأمريكي لإحضاره شحنة خاصة في رحلاته إلى واشنطن؛ وهي عبارة عن حقائب مليئة بالغسيل المتسخ.

وبحسب الصحيفة فإن تلك الملابس يتم غسلها مجانا وهي ميزة متاحة لجميع الزائرين من القادة الأجانب لكن يتم الاستفادة منها بشكل ضئيل نظرًا للإقامات القصيرة لهم.

وعلق الكثير من المغردين على مقاطع فيديو مظاهرة الغسالات، وقال أحدهم ساخرا "في نهاية المطاف سيستقر نتنياهو في الإمارات بجانب كل فاسد وكل قذر استضافته. المظاهرات في دولة الاحتلال ضده مستمرة، وجلبوا له غسالة مجانا لينظف ملابسه القذرة حتى لا يفضحهم ويأخذ ملابسه إلى واشنطن لتنظيفها مجانا. استعدي يا أبو ظبي".

في نهاية المطاف سيستقر #نتنياهو في #الإمارات بجانب كل فاسد وكل قذر إستضافته.. المظاهرات في دولة الإحتلال ضده مستمرة، وجلبوا له غسالة مجانا لينظف ملابسه القذرة حتى لا يفضحهم ويأخذ ملابسه إلى واشنطن لتنظيفها مجانا .. إستعدي يا #أبوظبي https://t.co/FDBgl9PgLt — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) September 27, 2020

ونفى مسؤولون إسرائيليون إفراط نتنياهو في استخدام خدمات غسيل الملابس التي يقدمها مضيفوه الأمريكيون، بينما أصدرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن بيانا قالت فيه إن "اتهام الغسيل" كان محاولة للتغطية على نجاح اتفاق التطبيع الذي وقعته إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

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