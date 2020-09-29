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سياسة|فرنسا

الادعاء الفرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن هدف منفذ هجوم شارلي إبدو

الشرطة الفرنسية في باريس
الشرطة الفرنسية في باريس
29/9/2020

وقال ممثل الادعاء جان فرانسوا ريكار في مؤتمر صحفي إن المشتبه به كان بحوزته ثلاث زجاجات من الكحول الأبيض سريع الاشتعال.

وأضاف أنه استخدم بطاقة هوية مزيفة وأن صورة لجواز سفره على هاتفه أوضحت أنه يبلغ من العمر 25 عاما وليس 18 عاما مثلما ادعى في البداية.

وأضاف ريكار "كان يخطط في الأساس لدخول مبنى المجلة، ربما بالاستعانة بمطرقة، وبعد ذلك يحرقه بزجاجات الكحول الأبيض".

وفي عام 2015 قتل مسلح 12 بالرصاص خلال هجومه على مبنى شارلي إبدو للانتقام من نشر رسوم تسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبعد الهجوم نقلت المجلة الأسبوعية مقرها لمكان لم تكشف النقاب عنه. وتعيد المجلة نشر بعض تلك الرسوم هذا الشهر تزامنا مع بدء محاكمة 14 يُشتبه في أن لهم صلات بالقتلة.

وأوضح ريكار أنه لدى وصول المشتبه به إلى الشارع الذي كان فيه مبنى المجلة رأى الضحيتين وهاجمهما معتقدا أنهما يعملان بها.

وقال ريكار إن الرجل استكشف المنطقة على مدى ثلاثة أيام منفصلة قبل قليل من هجومه واشترى الساطور يوم الهجوم.

وأضاف "عثرنا في هاتفه على مقطع مصور مدته ثلاث دقائق بلغة الأوردو يعلن فيه خطته قائلا: ‘هنا في فرنسا يرسمون رسوما ساخرة لنبينا الطاهر العظيم محمد‘. اليوم… سأثور على ذلك".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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