اعتقالات ومحاكمات عسكرية.. مظاهرات بالمراكب في دمياط ضد منع الصيد (فيديو)

وأفادت أنباء أن سبب المظاهرة هو مطالبة الصيادين بالإفراج عن زملائهم والسماح لهم بالصيد بحرية في المياه الإقليمية المصرية كما كان سابقا.

صيادو عزبة البرج بدمياط يطلقون صافرات مراكبهم احتجاجًا على اعتقال عدد منهم وتحويلهم لمحاكمات عسكرية دون ذكر أسباب pic.twitter.com/S3CML45yz8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 27, 2020

وتقع مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، ويعمل معظم سكانها في مهنة صيد الأسماك وصناعة السفن.

وتقع محافظة دمياط شمال دلتا النيل، حيث تبعد مسافة 15كم من مصب النهر في البحر المتوسط، يشطرها نهر النيل (فرع دمياط) إلى شطرين يحدها شمالاّ البحر المتوسط، وشرقا بحيرة المنزلة وإلي الجنوب والغرب تمتد مزارع الدلتا وسهولها.

"المراكب تحتج عبر إطلاق صافراتها" أكبر اسطول بحري لصيد الأسماك في مصر يتظاهر ضد حبس الصيادين وتحويلهم محاكمة عسكرية ومنعهم من الصيد في منطقة شرق بورسعيد pic.twitter.com/T5IMkwGK3r — Amr Elqazaz (@amrsalama) September 28, 2020

وأصدرت الحكومة المصرية قرارات بمنع الصيادين من الصيد في منطقة شرق بورسعيد حتى العريش والحدود الشرقية، وهي منطقة أساسية لصيد الأسماك بالنسبة لصيادي عزبة البرج.

https://twitter.com/mm20030001/status/1310554065236103168?ref_src=twsrc%5Etfw

وقد تم اعتقال عدد من الصيادين وتحويلهم للنيابة العسكرية، بسبب قيامهم بالصيد في منطقة شرق بورسعيد.

"مين يصرف علينا إحنا رزقنا يوم بيوم".. أهالي صيادي عزبة البرج بدمياط يطالبون بالإفراج عن ذويهم pic.twitter.com/u6ptBfTkjJ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 28, 2020

كما منعت الحكومة إصدار تراخيص مراكب جديدة، في الوقت الذي دشن فيه رئيس هيئة قناة السويس، مشروع بناء عدد من مراكب الصيد الوطنية.

وقد حدثت التظاهرة مساء الأحد بالمراكب على شارع النيل بمدينة رأس البر، بالقرب من نقطة خفر السواحل التي تراقب حركة الصيادين دخولا وخروجا من بوغاز عزبة البرج.

صيادو عزبة البرج ينظمون وقفة بالمراكب ضد الجوع والمحاكمات العسكريةhttps://t.co/AVg4cNxopf — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) September 28, 2020

عزبة البرج

وبحسب مواقع إلكترونية فإن عزبة البرج، تقع عند مصب فرع دمياط في البحر المتوسط، على الضفة الأخرى للنيل من مدينة رأس البر.

ويرجع سبب تسميتها بعزبة البرج إلى البرج الذي كان يحرس شاطئها من الغزو الخارجي، وقد طمسته المياه وعوامل التعرية ولكن مازال أثره موجوداً في النيل حيث يبدو مكانه كجزيرة ضحلة المياه.

حتي لا يتاجر أحد بالوقفة الاحتجاجية للصيادين الآن الصيادين لم يكن لهم يوما متطلبات فئوية أو دعاة للفوضي كل مطالبهم… Posted by ‎بوابة عزبة البرج الإلكترونية‎ on Sunday, 27 September 2020

ولمدينة عزبة البرج أهمية كبيرة ففيها واحدة من أكبر الموانئ لبناء السفن واليخوت السياحية في مصر.

كما يوجد بها أكبر أسطول بحري لصيد الأسماك في مصر، كما يوجد بها مصنع لتعليب الأسماك.