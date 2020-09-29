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سياسة|مصر

اعتقالات ومحاكمات عسكرية.. مظاهرات بالمراكب في دمياط ضد منع الصيد (فيديو)

29/9/2020

وأفادت أنباء أن سبب المظاهرة هو مطالبة الصيادين بالإفراج عن زملائهم والسماح لهم بالصيد بحرية في المياه الإقليمية المصرية كما كان سابقا.

وتقع مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، ويعمل معظم سكانها في مهنة صيد الأسماك وصناعة السفن.

وتقع محافظة دمياط شمال دلتا النيل، حيث تبعد مسافة 15كم من مصب النهر في البحر المتوسط، يشطرها نهر النيل (فرع دمياط) إلى شطرين يحدها شمالاّ البحر المتوسط، وشرقا بحيرة المنزلة وإلي الجنوب والغرب تمتد مزارع الدلتا وسهولها.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارات بمنع الصيادين من الصيد في منطقة شرق بورسعيد حتى العريش والحدود الشرقية، وهي منطقة أساسية لصيد الأسماك بالنسبة لصيادي عزبة البرج.

https://twitter.com/mm20030001/status/1310554065236103168?ref_src=twsrc%5Etfw

وقد تم اعتقال عدد من الصيادين وتحويلهم للنيابة العسكرية، بسبب قيامهم بالصيد في منطقة شرق بورسعيد.

كما منعت الحكومة إصدار تراخيص مراكب جديدة، في الوقت الذي دشن فيه رئيس هيئة قناة السويس، مشروع بناء عدد من مراكب الصيد الوطنية.

وقد حدثت التظاهرة مساء الأحد بالمراكب على شارع النيل بمدينة رأس البر، بالقرب من نقطة خفر السواحل التي تراقب حركة الصيادين دخولا وخروجا من بوغاز عزبة البرج.

عزبة البرج

وبحسب مواقع إلكترونية فإن عزبة البرج، تقع عند مصب فرع دمياط في البحر المتوسط، على الضفة الأخرى للنيل من مدينة رأس البر.

ويرجع سبب تسميتها بعزبة البرج إلى البرج الذي كان يحرس شاطئها من الغزو الخارجي، وقد طمسته المياه وعوامل التعرية ولكن مازال أثره موجوداً في النيل حيث يبدو مكانه كجزيرة ضحلة المياه.

حتي لا يتاجر أحد بالوقفة الاحتجاجية للصيادين الآن الصيادين لم يكن لهم يوما متطلبات فئوية أو دعاة للفوضي كل مطالبهم…

Posted by ‎بوابة عزبة البرج الإلكترونية‎ on Sunday, 27 September 2020

ولمدينة عزبة البرج أهمية كبيرة ففيها واحدة من أكبر الموانئ لبناء السفن واليخوت السياحية في مصر.

كما يوجد بها أكبر أسطول بحري لصيد الأسماك في مصر، كما يوجد بها مصنع لتعليب الأسماك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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