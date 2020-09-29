اعتداء كاد يقتل نائبا في ائتلاف الكرامة التونسي.. ما علاقة عبير موسى؟

ونشر رئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف، تدوينة عبر حسابه في فيسبوك قال فيها إن محاولة اغتيال موحى، هي نتيجة للتحريض الذي يمارسه حزب التجمع الدستوري الذي تقوده عبير موسي.

وفي تدوينة أخرى اليوم، أكد مخلوف نجاح العملية الجراحية التي خضع لها موحى بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

وفي فيديو قصير، طمأن النائب موحى الجميع على حالته، مؤكدًا أن الاعتداء كان بهدف القتل، مشيرًا إلى "يد الغدر" التي وجهت هذه الضربة، لكنه نجا منها مشدًدا على أن معنوياته لم تتأثر مما حدث.

بالمقابل دعا رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، السلطات المعنية إلى التحرك من أجل معرفة المتسبب في الجريمة، وقام بزيارة النائب موحى في المستشفى العسكري بالعاصمة حيث نقل إليه عقب الحادث ويخضع للعلاج والمراقبة الطبية.

واطمأن الغنوشي على صحّة النائب معبّرا عن تضامنه معه وتنديده الشديد بهذه "العملية الشنيعة"، ومؤكدا على وقوف المجلس إلى جانبه واستعداده الدائم لحماية كافة النواب.

وكان المجلس قد أصدر بيانًا دان فيه حادث الاعتداء "الخطير والجبان" الذي استهدف النائب موحى، وأكد أنه تابع الأمر مع والي بنزرت ومصالح وزارتي الصحة والداخلية.

"الطعنة لم تكن صائبة" هكذا علقت صفحة شمس Fm على محاولة قتل النائب أحمد موحه!!

وبعد يقولو الإرهاب والعنف والاجرام منين جاء ؟ pic.twitter.com/3CCU1Twk5k — 🇹🇳أبوريان🇹🇳 (@abourayen10) September 28, 2020

السيد رئيس مجلس النواب مطالب بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمكتب خلال ساعات لاتّخاذ موقف من محاولة الاغتيال التي تعرّض لها النائب عن ائتلاف الكرامة أحمد موحه. — عبد اللطيف علوي Aloui Abdellatif (@AbdAloui2) September 28, 2020

نتنماو الشفاء العاجل للمواطن بصفة أولى و ولد بنزرت و للنائب أحمد موحة على الحادث الجبان الي تعرضلو لبارح

لحقيقة حادثة تخوف و تطرح برشة تسأولات على منسوب الجرائم اليومي في البلاد و على الوحوش الي ادور معانا

كان نائب مجلس شعب يتعرض لمحاولة قتل في حومتو ملا بقية الشعب كيفاش ؟ pic.twitter.com/vYRTiENOUj — Omayma Ben Slima ⁦🇹🇳 (@omayma191197) September 28, 2020