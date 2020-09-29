البث الحي
سياسة

أرمينيا تتّهم تركيا بإسقاط إحدى مقاتلاتها وأنقرة تنفي

طائرة مقاتلة تابعة للجيش التركي
طائرة مقاتلة تابعة للجيش التركي
29/9/2020

وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة الأرمينية شوشان ستيبانيان إن الحادث وقع "فى المجال الجوي لأرمينيا، حيث كانت الطائرة تقوم بتنفيذ مهام".

وتقول أرمينيا إن الجيش التركي يساعد جيش أذربيجان في منطقة ناجورني قره باخ.

ونفت تركيا الاتهام بإسقاطها الطائرة الحربية الأرمينية، وقال مدير دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون في بيان إن "الادعاء بأن تركيا أسقطت طائرة أرمينية مقاتلة غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف أنه" يتعين على أرمينيا أن تنسحب من الاراضي الواقعة تحت احتلالها بدلا من اللجوء إلى حيل دعائية رخيصة ".

كما نفت وزارة الدفاع الأذرية، الثلاثاء، ادعاء أرمينيا إسقاط مقاتلة تركية لمقاتلة أرمينية، قائلة إنه "خبر كاذب، ومن خيال آلة الدعاية العسكرية الأرمينية".

واتهمت الوزارة في بيان أرمينيا "بمحاولة لفت أنظار الرأي العام الدولي بأخبار استفزازية".

بدوره، نفى الرئيس الأذري إلهام علييف مشاركة أية مقاتلات تركية في الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكدا أن "تركيا ليست طرفًا في صراعنا مع أرمينيا. إنها توفر لنا الدعم المعنوي فقط".

وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، تواصل الاشتباكات ليلة أمس على طول خط الجبهة مع أرمينيا، كما أعلنت تدمير فوج مشاة آلية تابع لأرمينيا.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من أراضي أذربيجان، تضم إقليم قره باخ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "قرصان إلكتروني" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)