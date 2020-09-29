أرمينيا تتّهم تركيا بإسقاط إحدى مقاتلاتها وأنقرة تنفي

وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة الأرمينية شوشان ستيبانيان إن الحادث وقع "فى المجال الجوي لأرمينيا، حيث كانت الطائرة تقوم بتنفيذ مهام".

وتقول أرمينيا إن الجيش التركي يساعد جيش أذربيجان في منطقة ناجورني قره باخ.

ونفت تركيا الاتهام بإسقاطها الطائرة الحربية الأرمينية، وقال مدير دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون في بيان إن "الادعاء بأن تركيا أسقطت طائرة أرمينية مقاتلة غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف أنه" يتعين على أرمينيا أن تنسحب من الاراضي الواقعة تحت احتلالها بدلا من اللجوء إلى حيل دعائية رخيصة ".

كما نفت وزارة الدفاع الأذرية، الثلاثاء، ادعاء أرمينيا إسقاط مقاتلة تركية لمقاتلة أرمينية، قائلة إنه "خبر كاذب، ومن خيال آلة الدعاية العسكرية الأرمينية".

واتهمت الوزارة في بيان أرمينيا "بمحاولة لفت أنظار الرأي العام الدولي بأخبار استفزازية".

بدوره، نفى الرئيس الأذري إلهام علييف مشاركة أية مقاتلات تركية في الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكدا أن "تركيا ليست طرفًا في صراعنا مع أرمينيا. إنها توفر لنا الدعم المعنوي فقط".

وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، تواصل الاشتباكات ليلة أمس على طول خط الجبهة مع أرمينيا، كما أعلنت تدمير فوج مشاة آلية تابع لأرمينيا.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من أراضي أذربيجان، تضم إقليم قره باخ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.