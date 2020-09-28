هنية: اتصالات مع القاهرة لتأمين عودة صياد مصاب إلى غزة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، مع عائلة الزعزوع، مقدما التعازي لهم، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقتل الجيش المصري، الصياديْن، حسن ومحمود زعزوع، وأصاب شقيقهما، ياسر زعزوع، بالرصاص، فجر الجمعة، خلال عملهم، قرب الحدود البحرية بين القطاع ومصر، بحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين.

وقال هنية "هناك اتصالات تجري مع المسؤولين في مصر لتأمين عودة نجلهم الثالث ياسر إلى القطاع"، لافتا إلى أن حركته "تقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل".

ومساء السبت، قالت وزارة الداخلية والأمن الداخلي إنها تسلمت جثماني الصيادين حسن ومحمود زعزوع، من الجانب المصري، وأضافت أن

شقيقهما (ياسر) ما زال لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج.

وأدانت الحكومة الفلسطينية في رام الله، وفصائل فلسطينية ومنها حماس والجهاد الإسلامي، حادثة قتل الصياديْن، بينما لم يصدر عن السلطات المصرية أي تعقيب حول الحادث.

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الصيادين عبر صفحته في فيسبوك قائلًا "يوم حزين على شعبنا، ننعى بألم شديد الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع شهداء لقمة العيش، رحمهما الله وألهم عائلتهما الصبر والسلوان ومنّ بالشفاء على شقيقهما المصاب".

ولم يتطرق اشتية في النعي إلى ظروف مقتل الصيادين.

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