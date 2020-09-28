البث الحي
سياسة

هنية: اتصالات مع القاهرة لتأمين عودة صياد مصاب إلى غزة

فلسطينيون يشيعون الصيادين إلى مثواهما الأخير في قطاع غزة
فلسطينيون يشيعون الصيادين إلى مثواهما الأخير في قطاع غزة
28/9/2020

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، مع عائلة الزعزوع، مقدما التعازي لهم، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقتل الجيش المصري، الصياديْن، حسن ومحمود زعزوع، وأصاب شقيقهما، ياسر زعزوع، بالرصاص، فجر الجمعة، خلال عملهم، قرب الحدود البحرية بين القطاع ومصر، بحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين.

وقال هنية "هناك اتصالات تجري مع المسؤولين في مصر لتأمين عودة نجلهم الثالث ياسر إلى القطاع"، لافتا إلى أن حركته "تقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل".

ومساء السبت، قالت وزارة الداخلية والأمن الداخلي إنها تسلمت جثماني الصيادين حسن ومحمود زعزوع، من الجانب المصري، وأضافت أن 
شقيقهما (ياسر) ما زال لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج.

وأدانت الحكومة الفلسطينية في رام الله، وفصائل فلسطينية ومنها حماس والجهاد الإسلامي، حادثة قتل الصياديْن، بينما لم يصدر عن السلطات المصرية أي تعقيب حول الحادث.

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الصيادين عبر صفحته في فيسبوك قائلًا "يوم حزين على شعبنا، ننعى بألم شديد الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع شهداء لقمة العيش، رحمهما الله وألهم عائلتهما الصبر والسلوان ومنّ بالشفاء على شقيقهما المصاب".

ولم يتطرق اشتية في النعي إلى ظروف مقتل الصيادين.

إقرأ أيضاً:

شاهد: مصر تسلّم جثماني صيادَين قتلا برصاص جيشها في غزة.. وحماس والجهاد تعلقان

شاهد: تشييع فلسطينييْن قُتلا برصاص الجيش المصري.. وأمهما توجه رسالة للسيسي

مقتل صيادَين فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش المصري (صور)
 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "قرصان إلكتروني" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)