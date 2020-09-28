مصر: حريق في قسم للشرطة وإصابة 18 محتجزا

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحريق نتج عن ماس كهربائي في غرفة الانتظار، إلا أنه تمت السيطرة عليه لاحقا، ونُقل المصابون إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة، لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وجرى التعامل مع 6 حالات اختناق في مكان الحادث، ونُقل 12 آخرون إلى مستشفى النيل، لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تمت السيطرة مصدر تصاعد الدخان، وإخلاء المكان لحين إصلاح العطل.

وأعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بحسب صحف محلية منذ قليل، عن تعافي وخروج المحجوزين بقسم أول شبرا الخيمة، وإعادتهم إلى قسم الشرطة.

وعلى مواقع التواصل شكك مدونون مصريون في الحادث وملابساته خاصة بعد واقعة مقتل عدد من أفراد الشرطة والمحكومين داخل سجن طرة الأسبوع الماضي، والادعاء بمحاولة هروب بعض المحكومين من سجن العقرب الشديد الحراسة.

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#هترحل_يامسهوك

حريق في قسم شبرا نتيجه ماس وقبلها مقتل مساجين عشان بيحاولوا يهربوا كده بقي معناه انه بيتخلص من المعتقلين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا المنتقم — Dodi (@Dodi06406510) September 27, 2020