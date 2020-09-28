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سياسة|مصر

مصر: حريق في قسم للشرطة وإصابة 18 محتجزا

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق
تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق
28/9/2020

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحريق نتج عن ماس كهربائي في غرفة الانتظار، إلا أنه تمت السيطرة عليه لاحقا، ونُقل المصابون إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة، لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وجرى التعامل مع 6 حالات اختناق في مكان الحادث، ونُقل 12 آخرون إلى مستشفى النيل، لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تمت السيطرة مصدر تصاعد الدخان، وإخلاء المكان لحين إصلاح العطل.

وأعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بحسب صحف محلية منذ قليل، عن تعافي وخروج المحجوزين بقسم أول شبرا الخيمة، وإعادتهم إلى قسم الشرطة. 

وعلى مواقع التواصل شكك مدونون مصريون في الحادث وملابساته خاصة بعد واقعة مقتل عدد من أفراد الشرطة والمحكومين داخل سجن طرة الأسبوع الماضي، والادعاء بمحاولة هروب بعض المحكومين من سجن العقرب الشديد الحراسة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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