محمد علي: السيسي اعترف بأن البلد "مولّعة" والمظاهرات مستمرة حتى يرحل (فيديو)

وقال محمد علي لبرنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، تعقيبًا على كلمة السيسي بشأن مظاهرات سبتمبر أيلول، إن السيسي يحاول طوال الوقت تصدير فكرة أن رحيله يعني انهيار مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مصر لم تنهار حين أُسقط حسني مبارك في 2011.

وتساءل مقاول الجيش السابق "أين هي تلك المؤسسات؟ ومن الذين يديرونها؟ إنه السيسي ورفاقه من قادة الجيش، نحن نريد مؤسسات محترمة يديرها أهل علم وأصحاب الكفاءات والتخصص".

وقال محمد علي إن السيسي اعترف خلال حديثه بأن "البلد مولّعة بقالها أسبوعين"، معتبرًا ظهوره في هذا التوقيت أكبر دليل على أن النظام "هش ومرتبك ومتخبط وخائف جدًا" من الاحتقان الداخلي والمظاهرات التي حاول إعلامه التقليل من شأنها فانقلب الأمر عليه.

وأضاف أن السيسي في آخر ظهور له قبل الحراك المتأجج حاليًا، هدد المصريين بأنه سيستعين بالجيش في تنفيذ حملات الإزالة إذا لزم الأمر، لكنه ظهر الآن وهو يتحدث عن الشقق البديلة بعد الإزالات دون أن يذكر هل ستكون بمقابل أم لا، ويعد بتعيينات جديدة وصرف 500 جنيه لكل أسرة وهي قرارات غريبة في هذا التوقيت، محاولًا كسب عطف الشعب وتهدئته وإعطاءه "مسكّنات" كما فعل تماما أثناء الحراك في العام الماضي، ثم عادت قبضته أكثر شراسة من ذي قبل.

وتساءل مقاول الجيش السابق عن سر عدم حضور وزير الدفاع محمد زكي، لمؤتمر الأمس كحال كل المؤتمرات السابقة، وقال إن لديه معلومات تفيد بأن الوزير رفض مطلب السيسي نزول الجيش إلى الشارع لوقف المظاهرات، وفق قوله.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المساند للسيسي، منشغل الآن بأزماته الكثيرة في الولايات المتحدة والسباق الرئاسي، واختتم محمد علي حديثه بالقول "احنا مكملين لحد الآخر، لحد ما السيسي يرحل، هذا رجل كاذب".

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