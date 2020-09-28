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سياسة|رومانيا

قرية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته.. ما السبب؟

صورة نعي لرئيس البلدية السابق أليمان أيون مثبتة على جدران قاعة المدينة في ديفيسيلو الرومانية
صورة نعي لرئيس البلدية السابق أليمان أيون مثبتة على جدران قاعة المدينة في ديفيسيلو الرومانية
28/9/2020

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين من رومانيا يزورون قبر "يون أليمان" ويضيئون الشموع بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد.

وعلى قبر أليمان همس أحد الرجال بكلمات "هذا نصرك… أعرف أنك فخور بنا. ارقد في سلام".

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي، الإثنين.

أكاليل من الزهور على قبر رئيس البلدية الراحل إيون أليمان ، في ديفيسيلو ، جنوب رومانيا

وقالت سيدة تضع على وجها كمامة لقناة تلفزيونية خاصة في ديفيسيلو "كان رئيس بلدية حقيقيا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى".

وكان أليمان وهو ضابط بحرية سابق سيتم عامه السابع والخمسين، اليوم، وتوفي في 17 من سبتمبر/ أيلول في مستشفى بالعاصمة بوخارست.

وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها. وستجرى انتخابات جديدة.

وسجلت رومانيا 123 ألفا و944 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ أواخر فبراير/ شباط بينها 4748 وفاة، وهو أعلى معدل وفيات في الجناح الشرقي من الاتحاد الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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