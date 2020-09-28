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سياسة|أمريكا

شاهد: لحظة القبض على كبير مستشاري حملة ترمب الانتخابية ومديرها السابق

28/9/2020

وذكرت قنوات تلفزيونية أمريكية أن الشرطة احتجزت بارسكال ونقلته إلى المستشفى بعد أن أبلغت زوجته الشرطة أنه هدد بإيذاء نفسه.

وأظهر المقطع، الذي نشرته إدارة شرطة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، بارسكال وهو يخرج من المنزل قبل أن يطرحه الضباط أرضا ويسيطروا على حركته.

وأكدت الشرطة في بيان اعتقال رجل اسمه بارسكال بعد تلقي بلاغ من زوجته. وقالت "تواصل رجال الشرطة مع الرجل.. وتفاوضوا معه بأمان حتى يخرج من المنزل".

ولم تعلن الإدارة بشكل مباشر إنه مدير حملة ترمب السابق، لكن عقد ملكية العقار يشير إلى أن المالك المشارك للعقار كانديس بارسكال ، وهو نفس اسم زوجة مدير الحملة السابق.

وقال البيان إن الشرطة تحدثت في موقع الحادث مع زوجة بارسكال ، التي أوضحت لهم أن زوجها " مسلح ولديه عدة أسلحة نارية داخل المنزل ويهدد بإيذاء نفسه".

واستبعد بارسكال من قيادة حملة ترمب لإعادة انتخابه في يوليو تموز بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترمب.

وذكر تقرير الشرطة أن الضباط صادروا 10 بنادق ومسدسات كانت داخل المنزل.

وواجه بارسكال انتقادات داخلية بسبب إخفاق تجمع في تولسا بولاية أوكلاهوما في يونيو/ حزيران الماضي بعد اجتذابه عددا مخيبا للآمال وأدى إلى تفشي فيروس كورونا فيما بعد.

وقال متحدث باسم حملة ترمب في بيان، من دون تأكيد الواقعة، إن "براد بارسكال أحد أفراد أسرتنا وكلنا نحبه. ونحن مستعدون لدعمه وأسرته بأية طريقة ممكنة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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