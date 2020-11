تقرير: ترمب دفع 750 دولارا فقط ضرائب على الدخل في عام 2016

غير أن ترمب سارع بنفي صحة المعلومات الواردة في المقال ووصفها بأنها "أخبار مضللة".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس، الذي أعلن أنه ملياردير، دفع نفس المبلغ في عام 2017، ولم يدفع أي شيء على الإطلاق في 10 أعوام من بين الـ 15 عاما الماضية وذلك لأنه خسر أموالًا أكثر بكثير مما ربح.

وقالت النيويورك تايمز إن البيانات الضريبية التي اطّلعت عليها "تشكّل خارطة طريق للكشف عن معلومات مخفية، من شطب تكاليف محامي دفاع جنائي، وقصر يستخدم للعطل العائلية، إلى محاسبة شاملة لملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس لقاء تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2013 في موسكو".

و قال ترمب في مؤتمر صحفي عقده بعد دقائق من نشر الصحيفة لتقريرها، إنها " أخبار مضللة تماما، ومختلقة، وزائفة "، وزعم أن مصلحة الضرائب "لا تعاملني بشكل جيد".

President Trump denied the New York Times report that he paid just $750 in federal income taxes in both 2016 and 2017, calling it 'total fake news' at a White House news conference https://t.co/7nbZR9njQl pic.twitter.com/eRO4GUP6o6

— Reuters (@Reuters) September 28, 2020