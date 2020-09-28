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سياسة|الولايات المتحدة

تقرير: ترمب دفع 750 دولارا فقط ضرائب على الدخل في عام 2016

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
28/9/2020

غير أن ترمب سارع بنفي صحة المعلومات الواردة في المقال ووصفها بأنها "أخبار مضللة".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس، الذي أعلن أنه ملياردير، دفع نفس المبلغ في عام 2017، ولم يدفع أي شيء على الإطلاق في 10 أعوام من بين الـ 15 عاما الماضية وذلك لأنه خسر أموالًا أكثر بكثير مما ربح.

وقالت النيويورك تايمز إن البيانات الضريبية التي اطّلعت عليها "تشكّل خارطة طريق للكشف عن معلومات مخفية، من شطب تكاليف محامي دفاع جنائي، وقصر يستخدم للعطل العائلية، إلى محاسبة شاملة لملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس لقاء تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2013 في موسكو".

و قال ترمب في مؤتمر صحفي عقده بعد دقائق من نشر الصحيفة لتقريرها، إنها " أخبار مضللة تماما، ومختلقة، وزائفة "، وزعم أن مصلحة الضرائب "لا تعاملني بشكل جيد".

وأكد للصحفيين "أنه سيتم الكشف عن كل ذلك، لقد دفعت الكثير من الضرائب، ودفعت الكثير من ضرائب الدولة أيضا، ولكن عندما تخضع للتدقيق، فإنك لا تنشر ذلك، سأكشف عن أشياء كثيرة وسيتعرض الناس لصدمة".

وسعت الصحيفة منذ فترة طويلة إلى الحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بترمب، لكن الرئيس رفض الإفراج عنها، على الرغم من أن أسلافه كانوا يفعلون ذلك في المعتاد.

ولا يفرض القانون على الرؤساء الأمريكيين نشر تفاصيل بياناتهم المالية، إلا أن كل الرؤساء المتعاقبين منذ ريتشارد نيكسون قاموا بهذه الخطوة.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على بيانات أكثر من عقدين من الإقرارات الضريبية، لكنها لم تشمل بيانات عامي 2018 و2019.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات قبل أكثر من شهر بقليل من استعداد الولايات المتحدة للتصويت في انتخابات رئاسية جديدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترمب يواجه خطر الخسارة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الصحيفة إن تقريرها أظهر أن ترمب، النجم السابق في برنامج تلفزيون الواقع "المبتدئ" ، كان "أكثر نجاحًا في لعب دور قطب الأعمال من كونه قطب أعمال في الحياة الواقعية".

المصدر : وكالات
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