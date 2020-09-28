تركيا تبدأ في اختبار المرحلة الثالثة للقاح كورونا (فيديو)

وأفاد رئيس كلية جراح باشا الطبية البروفسور مصطفى غونن للأناضول، أنهم بدأوا اختبار المرحلة الثالثة من اللقاح لأحد العاملين في المجال الصحي يبلغ من العمر 53 عاما.

وأضاف "بدأنا اليوم العمل على جبهة جديدة في مكافحة الفيروس وهي مرحلة دراسة التطعيم ".

وأشار إلى وجود عاملين لإنهاء الوباء، وهما الحماية والتدابير من قبل المجتمع، والثاني هو دراسات اللقاح، مشيرا إلى وجود أكثر من 230 دراسة حول العالم.

وذكر أنه في حال حقق اللقاح تأثيرا إيجابيا بنسبة تزيد عن 50 في المئة فسيتم اعتماده مع مواصلة الدراسات حتى العثور على اللقاح الأكثر تأثيرا.

والأحد، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده أحرزت تقدما في دراسات تطوير لقاح لفيروس كورونا، وانتهت من تجارب لقاحين على الحيوانات.

وفي 12 من حزيران/يونيو الماضي قال ورانك، إن العلماء الأتراك تمكنوا من إنتاج نسخة محلية من دواء "فافيبيرافير" المستخدم في علاج المصابين بفيروس كورونا.