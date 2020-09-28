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سياسة

تركيا.. إجماع داخلي على مساندة أذربيجان في مواجهة أرمينيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) ونظيره الأذري إلهام علييف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) ونظيره الأذري إلهام علييف
28/9/2020

وقالت الأحزاب في بيانها إنها "تدين بأشد العبارات انتهاك الجيش الأرميني للهدنة والقانون الدولي في إقليم قره باخ من خلال هجمات بأسلحة ثقيلة استهدفت مناطق سكنية مدنية ومواقع عسكرية لأذربيجان".

وأكدت أن "أرمينيا من خلال هجومها الأخير أثبتت مرة أخرى بأنها أكبر عائق أمام بناء سلام واستقرار في المنطقة".

وأعربت الأحزاب عن دعمها لأذربيجان "في دفاعها عن شعبها وتأسيس وحدة أراضيها في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي".

في سياق متصل، قدم الرئيس رجب طيب أردوغان الشكر لجميع الأحزاب التي أدانت أرمينيا.

وقال أردوغان في تغريدة أعاد من خلالها مشاركة البيان المشترك للأحزاب "أشكر جميع الأحزاب السياسية التي وقعت على هذا البيان المشترك الذي يؤكد بقوة وقوف تركيا الدائم إلى جانب أذربيجان، وأهنئ من أعماق قلبي برلماننا على هذا الموقف الأصيل والقوي".

وكان أردوغان قال في وقت سابق إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة التي بدأت في المنطقة إثر احتلال أرمينيا لإقليم "قره باخ" الأذري.

وأضاف أردوغان أنه ينبغي على أرمينيا الانسحاب فورا من أراضي أذربيجان التي قال إنها تحتلها.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باخ.

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية، في بيان، الأحد، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باخ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

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المصدر : وكالات
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