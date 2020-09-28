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سياسة|السعودية

السعودية تعلن ضبط خلية "إرهابية" وتتهم الحرس الثوري الإيراني بتدريبها

إحدى دوريات قوات الأمن السعودي
إحدى دوريات قوات الأمن السعودي
28/9/2020

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية "ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

وأضاف المتحدث أن عناصر الخلية تلقت "داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية" لعدة أسابيع في أواخر العام 2017.

وذكر البيان أنه جرى "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة" في المملكة.

وتخوض السعودية وإيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، ومنها الحرب في اليمن.

وحملت الرياض إيران مسؤولية هجوم لم يسبق له مثيل بصواريخ وطائرات مسيرة على منشآت نفطية في المملكة العام الماضي، وهو ما تنفيه طهران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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