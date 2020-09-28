السعودية تعلن ضبط خلية "إرهابية" وتتهم الحرس الثوري الإيراني بتدريبها

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية "ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

وأضاف المتحدث أن عناصر الخلية تلقت "داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية" لعدة أسابيع في أواخر العام 2017.

وذكر البيان أنه جرى "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة" في المملكة.

المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: "الجهات المختصة بالرئاسة تُطيح بخلية إرهابية، تَلقّى عناصرُها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران". pic.twitter.com/6g8oCmAZaF — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) September 28, 2020

وتخوض السعودية وإيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، ومنها الحرب في اليمن.

وحملت الرياض إيران مسؤولية هجوم لم يسبق له مثيل بصواريخ وطائرات مسيرة على منشآت نفطية في المملكة العام الماضي، وهو ما تنفيه طهران.