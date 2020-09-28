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سياسة

أحمد موسى بعد مقتل صيادي غزة: "اللي يقرب من حدودنا بيتفرم" (فيديو)

المذيع المصري أحمد موسى
المذيع المصري أحمد موسى
28/9/2020

وقال موسى الأحد في برنامجه "اللي يقرب من حدودنا بيتفرم" في إشارة إلى حادثة مقتل الصيادين الفلسطينيين.

وأضاف "اللي يحاول يعدّي من حدودنا بيتفرم، والله ما بنطبطب على أحد دلوقتي، لأنه مفيش وقت للطبطبة".

وأكد على أن "الحدود للجميع خط أحمر"، وإن جرب أحد العبور فإنه لن يعود، مشيراً إلى أن حماس تفهم ما يقوله.

وكان قد شُيع الأحد جثماني الصياديْن الشقيقين محمود وحسن الزعزوع بعد أن سلم الجيش المصري جثمانيهما لوزارة الداخلية في قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق النار على مركبهما في عرض البحر فجر الجمعة.

وأدى إطلاق النار من الجنود المصريين إلى إصابة شقيقهم الثالث ياسر بجروح، حيث لا يزال معتقلا لدى السلطات المصرية.

وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأحد، عن اتصالات تجرى مع القاهرة لتأمين عودة الصياد الفلسطيني المحتجز ياسر الزعزوع خلال اتصال هاتفي مع عائلته، بحسب بيان صدر عن الحركة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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