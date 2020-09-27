Google .."غوغل" يحتفل بعيد ميلاده عن بعد!

ويظهر بالشعار الجديد حرف كلمة غوغل (Google) الأول "G" وهو يحتفل بعيد ميلاده أمام جهاز حاسوب تظهر فيه شخصيات تمثل بقية حروف اسمه وهي تحتفل معه عن بُعد بتقنية اجتماعات الفيديو، في إشارة واضحة لتأثير جائحة كورونا على احتفالات هذا العام.

وكانت أطلقت خدمة محرك البحث غوغل رسميا يوم 27 سبتمبر/أيلول 1998 من قبل لاري بايج وسيرغي برين اللذين كانا يدرسان في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا.

ويعود الاسم "غوغل" إلى مصطلح رياضي نشأ خلال نزهة بسيطة حوالي عام 1920.

فعندما كان يتنزه عالم الرياضيات الأمريكي إدوارد كاسنر مع ابن أخيه الشاب ميلتون سيروتا في غابات نيوجيرسي، طلب منه كاسنر مساعدته في اختيار اسم لرقم محير، وهو رقم 1 متبوعا بمئة صفر.

فرد ميلتون بكلمة "غوغول" (Googol)!، لكن المصطلح اكتسب شهرة واسعة النطاق بعد 20 عاما بإدراجه في كتاب عام 1940، شارك في تأليفه كاسنر بعنوان "الرياضيات والخيال".

ويعتبر محرك البحث غوغل أحد أكثر المواقع زيارة على مستوى العالم، كما أن شركة ألفابيت -الشركة الأم لغوغل- تعد من أكبر 4 شركات تكنولوجيا في العالم.