"مليون تحية للجلابية".. تضامن واسع على المنصات مع حراك القرى المصرية

ويأتي هذا الوسم، الذي أصبح ضمن الأعلى تداولا على الترند المصري خلال ساعات، ردا على محاولات إعلاميين موالين للسلطة التقليل من شأن المتظاهرين في القرى والاستهزاء بالحراك بشكل عام.

The only voice we should hear, care about, and follow.#مليون_تحية_للجلابية pic.twitter.com/ulbopMyfMS — saad mahmoud mohmed (@S_Abuseada) September 26, 2020

فلأول مرة منذ عقود يبدأ الحراك الشعبي في مصر من صعيدها، ولم يكن للصعيد مشاركة تذكر في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويستمر هذا الحراك الريفي في مصر منذ نحو أسبوع، آخرها مساء السبت، احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية وعمليات هدم المنازل، ويتركز الحراك بشكل رئيسي في مراكز وقرى صعيد مصر المهمش منذ عقود.

#مليون_تحيه_للجلابيه

يا صباح الورد والفين تحية للجلابية

جلابية يعنى أصل مصر

جلابية يعنى عز مصر

جلابية يعنى خير ارض مصر

جلابية يعنى حسب ونسب لسابع جد — mostafa (@mostafa83134273) September 27, 2020

وقال مغردون إن أصوات المواطنين في قرى الريف المصري هي الأولى بالسماع، ومطالبهم هي الأجدر بالاهتمام بعد أن جرى تهميشهم وتجاهلهم للعديد من السنوات.

في غضون ذلك، دعا رجل الأعمال والناشط السياسي المصري محمد علي المقيم في إسبانيا أمس السبت إلى مواصلة المظاهرات الاحتجاجية مؤكدا على سلميتها.

وأثنى ناشطون على شجاعة المتظاهرين في القرى وثباتهم إزاء حملات الاعتقالات قمع الأمن المصري.

وتشهد البلاد منذ الأحد الماضي موجة احتجاجات عقب دعوات التظاهر التي أطلقها محمد علي وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة.

وجاءت المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت الحكومة إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء، وأقرت الحكومة غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل.

مش قعدت تنادي على الصعيدي و السوهاجي و القناوي و المحلاوي…. أهم ردوا عليك أحسن رد 😉 قابل بقى#مليون_تحية_للجلابية — الله غالب (@Taragy_) September 27, 2020

كل ماشوف بلحه مرميه على الارض افتكرك منك لله كرهتنا في البلح #مليون_تحيه_للجلابيه pic.twitter.com/9PNWKuyTeh — mohamedabdulghaffar (@mohamed00802920) September 27, 2020