"مليون تحية للجلابية".. تضامن واسع على المنصات مع حراك القرى المصرية

ويأتي هذا الوسم، الذي أصبح ضمن الأعلى تداولا على الترند المصري خلال ساعات، ردا على محاولات إعلاميين موالين للسلطة التقليل من شأن المتظاهرين في القرى والاستهزاء بالحراك بشكل عام.

The only voice we should hear, care about, and follow.#مليون_تحية_للجلابية pic.twitter.com/ulbopMyfMS

— saad mahmoud mohmed (@S_Abuseada) September 26, 2020